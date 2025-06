Le Vitel Etonné: un'armonia di tradizione e innovazione per "50 e + Armonie di Gusto"

Torino è in fermento per "50 e + Armonie di Gusto", l'iniziativa di Torino Oggi e Cocina Clandestina che vede la partecipazione di alcuni dei nomi più prestigiosi della ristorazione locale.

Tra questi, spicca Le Vitel Etonné, un'istituzione culinaria che da anni delizia i palati torinesi e non solo.

A raccontarci la filosofia e le novità del ristorante è Luisa Pandolfi, la quale esprime tutta la gioia del team nell'aderire a questa manifestazione: "Siamo felicissimi di aderire all'iniziativa di Torino Oggi e di Cocina Clandestina"

Il Cuore del Vitel Etonné: Tra Vitello Tonnato e Pasta Fresca

Il nome stesso del ristorante è un indizio chiaro della sua specialità più celebre: il vitello tonnato. Luisa sottolinea l'eccellenza di questo piatto iconico: "Il Vitel Etonné è noto e famosissimo per il vitello tonnato, quindi la sua carne morbida, rosa, la salsa ha fatto scuola praticamente dal 2001 da quando siamo partiti" Una tradizione che si tramanda da oltre vent'anni, segno di una maestria consolidata nella preparazione di un classico piemontese.

Ma Le Vitel Etonné non è solo vitello tonnato. Un'altra colonna portante della loro offerta è la pasta fresca, preparata quotidianamente con cura e dedizione. E proprio da questa passione è nato un progetto ambizioso: "Abbiamo deciso che non ci stavamo più qua al vitello e abbiamo aperto Le Vitel à Porter poco più in là, a 2 isolati, in via San Francesco da Paola 9." Un vero e proprio laboratorio di pasta fresca, che si amplia anche alla produzione di dolci, pasta senza glutine, e offre la possibilità di acquistare torte del Convito Caffè e vini di Malvirà. Qui si potrà gustare la pasta sul posto, portarla a casa o addirittura farla viaggiare, un'iniziativa che evidenzia la volontà di diffondere la qualità della loro produzione.

Il Piatto per "50 e + Armonie di Gusto": un trionfo di carni

Per il contest "50 e + Armonie di Gusto", Le Vitel Etonné invita a un'esperienza di degustazione profonda e appagante. Luisa suggerisce senza esitazioni: "A questo punto direi di assaggiare i nostri agnolotti o i nostri pli ripieni di tre carni perché assolutamente vale la pena degustarli." Un'affermazione che promette un piatto ricco e complesso, dove la qualità delle carni e la maestria nella loro preparazione saranno le vere protagoniste.

L'Armonia in tavola: un ritmo in evoluzione

L'armonia al Vitel Etonné non si limita al palato, ma si estende all'ambiente, influenzato anche dalla musica. Luisa spiega che la scelta musicale è dinamica e riflette il flusso del lavoro e delle stagioni: "La musica cambia come i nostri gusti o come i nostri umori, perché siamo intenti ormai a lavorare con il vitello, seguiamo le stagioni per tutte le ricette, c'è molta creatività. Dalla musica lounge a quella elettronica, dal jazz più calmo a brani più vivaci e allegri, l'atmosfera si adatta, garantendo un'esperienza sempre fresca e sorprendente”.

Le Vitel Etonné vi aspetta dal 19 al 22 giugno in Via San Francesco da Paola 4 a Torino per un'esperienza indimenticabile, dove la tradizione si fonde con l'innovazione in un'armonia di sapori e sensazioni.

Contatti Ristorante Le Vitel Etonné:

Indirizzo: Via San Francesco da Paola, 4, Torino

Sito Web: https://leviteletonne.com/

Contatti Social:

Instagram: https://www.instagram.com/levitelaporter/

Instagram: https://www.instagram.com/leviteletonne/

Si cercano "Aspiranti Ambassador" come “InvitaTO Speciale”

Inviaci la tua ricetta creativa insieme a una fotografia accattivante del tuo piatto e diventa il nostro “InvitaTo Speciale” “Aspirante Ambassador” con Torino Oggi e Cocina Clandestina! Le proposte più originali e in tema vinceranno una cena esclusiva presso uno dei locali partecipanti all’iniziativa e avranno l’opportunità di essere Ambasciatori del nostro evento nella serata del 19 Giugno .

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il popolare programma radiofonico "Cocina Clandestina" e ora in onda su ToRadio, ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie in tutta la provincia di Torino e Piemonte amanti della cucina locale nazionale e internazionale identificando i locali più autentici e innovativi nel proporre sapori con influenze anche da ogni angolo del globo.

Il contest vuole dare risalto alla crescente diversità culinaria del territorio, valorizzando quei ristoratori che, con passione e maestria, portano sulle nostre tavole piatti tradizionali e rivisitazioni. Si tratta di un'opportunità unica per i ristoranti di mettersi in luce e per il pubblico di scoprire gemme nascoste e destinazioni gastronomiche fuori dall'ordinario

L'attesa è alta per scoprire chi saranno gli “InvitaTo Speciale Ambassador" che racconteranno l'eccellenza della cucina internazionale e locale e i locali che aderiranno all’evento.

L'iniziativa può contare del sostegno di TorinOggi, testata del Gruppo Editoriale Morenews come media partner ed è stata creata anche per dare il benvenuto alla cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti al mondo, che coinvolgerà Torino e il Piemonte dal 17 al 21 giugno 2025

Ristoratori e Aspiranti Ambassador non perdeTe l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione gastronomica! Per ulteriori dettagli e per partecipare a “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, scrivete a: foodmotivator@gmail.com oppure a marketing@torinoggi.it oppure mandate un messaggio a Marco : 349 4179852 oppure a Massimo al 3479666498

Unisciti a noi e rendi l'estate del gusto 2025 indimenticabile!

Segui gli hashtag #50ArmonieDiGusto #TorinoEccellenzaCulinaria #CocinaClandestina #Torinoggi