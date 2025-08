A Chivasso l’iniziativa “Un albero pedala attraverso l’Europa"

Nella lunga circonferenza europea di 5 mila chilometri, anche Chivasso è stata percorsa da “Circle4Change”, la campagna green in bici lanciata dall’artista paesaggista olandese Bruno Doedens che promuove la piantumazione di nuovi alberi nelle città attraversate, in coincidenza con la data di nascita di chi vorrà aderire.

Proprio in questi giorni il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha compiuto 65 anni ed ha accolto l’invito a mettere a dimora una pianta che, nello specifico, è stata interrata in un aiuola del cortile delle Madri Costituenti. La finalità dell’iniziativa è quella di creare un’opera d’arte paesaggistica europea pluriennale che unisca, ispiri e sfidi un mondo in armonia con la terra. Doedens è stato accolto a Palazzo Santa Chiara dal primo cittadino e dall’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi.

“Un albero pedala attraverso l’Europa è un’iniziativa che condividiamo – ha detto il sindaco Castello – in coerenza con le nostre politiche ecologiche ed il valore che riconosciamo al nostro patrimonio arboreo. Dalla Corona Verde alla forestazione urbana, l’amministrazione comunale sta concretizzando un cambio di passo nella struttura della città in cui l’ambiente è una risorsa e non un limite”.

I Paesi europei racchiusi nella linea circolare sono Olanda, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Italia, Francia e Belgio.