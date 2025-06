La Banca di Caraglio assegna 50 borse di studio agli studenti talentuosi del territorio

La Banca di Caraglio ha aperto le iscrizioni per concorrere alle 50 borse di studio messe a disposizione di neodiplomati e neolaureati meritevoli del territorio. L’istituto di credito premierà soci e figli di soci, che hanno conseguito le migliori votazioni, con 25 borse di studio da 500 euro per i diplomati alla scuola media superiore e altrettante da 800 euro per i laureati magistrali. Le adesioni devono pervenire entro domenica 14 settembre esclusivamente tramite l’apposito form presente nell’area riservata soci sul sito www.bancadicaraglio.it, dove è possibile consultare anche il regolamento completo.

Nata nel 1961, l’iniziativa omaggia la memoria del Cavalier Ufficial Luigi Bruno, presidente di Banca di Caraglio dal 1937 al 1960. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171/617151 o scrivere a soci@bancadicaraglio.it .

“Con l’assegnazione di queste borse di studio vogliamo anche quest’anno premiare l’impegno, la passione e l’eccellenza scolastica degli studenti dei nostri territori, valori fondamentali non solo per il successo individuale, ma anche per la crescita dell’intera comunità – spiega Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio -. Come parte integrante del tessuto sociale ed economico dei luoghi in cui operiamo, sentiamo nostro il dovere di accompagnare i giovani nel loro percorso scolastico e professionale. Investire in loro significa costruire il futuro, valorizzando il merito e stimolando i talenti”.

Possono partecipare al bando soci o figli di soci della Banca che abbiano conseguito, nell’anno 2025, presso un istituto pubblico o equiparato, un diploma di scuola media superiore che dia la possibilità agli stessi di accedere ai corsi universitari, con una votazione non inferiore a 95/100. La borsa di studio per i laureati è invece riservata a coloro che, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, hanno conseguito la laurea magistrale con la votazione di 110/110.

Banca di Caraglio, oltre all’assegnazione della borsa di studio, omaggerà ogni vincitore di un versamento dell’importo di 100 euro al Fondo Pensione “Plurifonds – Itas Vita” o ad altro Fondo Pensione collocato per il tramite della Banca di Caraglio. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito internet e affisso nei locali della sede e delle filiali della Banca.