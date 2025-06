Dal 2 Giugno pinerolese aiuti da Gaza a Cicero Dantas

Il 2 Giugno pinerolese ha radunato diverse persone in piazza Roma e ha fruttato agli organizzatori mille euro che verranno dati in beneficenza. La giornata ha visto prima il dibattito con i docenti universitari di Filosofia Politica Valentina Pazè e di Diritto costituzionale Matteo Losana e con l’ex magistrato Gian Carlo Caselli. Poi la pastaciutta e il concerto dei ‘New dipinti a mano’.

L’evento partito dall’Anpi, ha radunato partiti di centrosinistra, sindacati e associazioni. I proventi hanno raggiunto quota mille euro e sono stati così divisi: 500 euro per Emergency per l’ospedale a Gaza, 250 euro per la Diaconia Valdese per Progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico e 250 per l’Avosd (Associazione volontari oratorio San Domenico) di Don Bruno Marabotto che presta servizio nella comunità di Cicero Dantas, in Brasile.