Una Notte alla Pista 500 del Lingotto con Club Silencio

Sabato 30 agosto, dalle 18.30 a mezzanotte, Club Silencio presenta Una Notte alla Pista 500 del Lingotto: una serata che intreccia musica, arte e una vista mozzafiato nel cuore del celebre complesso industriale di Torino. Sospesa a 28 metri d’altezza, la Pista 500 è uno dei rooftop più iconici e alti in città. Nato dallo storico anello di collaudo delle automobili Fiat, l’ex pista da corsa sopraelevata è oggi il più grande giardino pensile d’Europa, con oltre 40 mila piante appartenenti a 300 specie e varietà selezionate. Un percorso verde e panoramico che si trasforma in spazio espositivo all’aperto, con opere di artisti nazionali e internazionali. Durante la serata sarà possibile visitare la Pinacoteca Agnelli, racchiusa nello Scrigno progettato da Renzo Piano, che custodisce una collezione d’arte di eccezionale valore, con capolavori di Picasso, Manet, Renoir, Modigliani e Matisse. Da non perdere, nel suo ultimo weekend di apertura, la mostra temporanea “Salvo. Arrivare in tempo”, un percorso completo sull’opera di Salvo, realizzato in stretta collaborazione con l’Archivio Salvo. La mostra evidenzia il suo passaggio dall’Arte Concettuale alla pittura, una scelta anticonvenzionale e coraggiosa nel panorama creativo degli anni ’70. Visitabile anche, al quarto piano della Pinacoteca, Casa 500, lo spazio espositivo che racconta il futuro del Brand FIAT partendo dalle sue radici. Imperdibile l’ospite speciale in consolle: Klaus. Content creator tra i primi in Italia con oltre un milione di iscritti su YouTube, artista e fondatore di Wanderlust Vision, Klaus si distingue per l’originalità del suo campionamento sonoro: il suo set, tra elettronica e suoni inediti, sarà una vera esperienza tutta da scoprire. In apertura, la selezione musicale di Pigalle, dj, produttore e fondatore del progetto ROOM, con all’attivo esibizioni in contesti come Fabrique Milano, RedRoom Milano, OGR Torino e altri spazi dedicati alla musica contemporanea. Completano la serata i premium drink di Spirito Reale, una selezione di vini, le craft beer di BrewDog e una proposta food dedicata, insieme al Play Corner di Club Silencio e l’esclusiva VR Experience.