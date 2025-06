Chivasso, il Comune va incontro alle richieste di Ascom e dei commercianti

Nella mattina di oggi, martedì 17 giugno, presso Palazzo Santa Chiara, si è svolto un importante incontro promosso dalla Città di Chivasso in collaborazione con Ascom Confcommercio Chivasso, a seguito di una richiesta avanzata dall’Associazione di Categoria nelle settimane precedenti.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Claudio Castello, il Vice Sindaco Pasquale Centin, l’Assessore al Bilancio e Commercio Chiara Casalino e il Presidente di Ascom Confcommercio Chivasso Carlo Nicosia, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere un dialogo costante e costruttivo con il tessuto imprenditoriale locale.

Tra le novità annunciate, spicca la prossima revisione del “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 3 aprile 2024, che entrerà in vigore a partire da luglio. La modifica principale riguarda l’innalzamento della soglia di morosità rilevante per l’attivazione delle procedure sanzionatorie, che passerà da 500 a 3.000 euro per il prossimo biennio, un segnale concreto di attenzione verso le imprese e le loro esigenze finanziarie.

Parallelamente, verrà aggiornato anche il Regolamento generale delle Entrate per estendere la possibilità di rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 84 mesi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti, offrendo così maggiore flessibilità e supporto alle attività economiche in difficoltà.

Sul fronte delle tariffe TARI, il Comune ha confermato ad Ascom Confcommercio l’impegno a valutare con attenzione tutte le osservazioni dell’Associazione in sede di future revisioni tariffarie, mantenendo aperto un canale di confronto per bilanciare le esigenze di sostenibilità economica e le necessità delle imprese, nel rispetto ovviamente del quadro normativo vigente.

Un altro tema affrontato durante l’incontro è stato quello della sosta a pagamento nella zona dei viali. L’Amministrazione ha presentato i dati relativi al primo periodo di attivazione del servizio e ha annunciato una prossima delibera per modificare gli orari di sosta: sarà infatti prevista la gratuità dalle 16:00 alle 19:30 nei giorni feriali, con l’obiettivo di incentivare gli acquisti presso le attività locali, favorendo così il commercio di prossimità e la vitalità del centro cittadino.

Saranno previsti correttivi a favore di coloro i quali hanno sottoscritto l’abbonamento annuale per quest’area dei viali.