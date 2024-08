Colpisce amico al dito con coltello a Reggio Emilia, denunciata una 24enne di Torino

Come riporta Adnkronos sono ancora da chiarire le esatte cause che hanno portato, una ragazza di 24 anni ad aggredire dapprima verbalmente e poi fisicamente un suo conoscente di 28 anni, a seguito di un accesa lite, avvenuta all’interno dell’abitazione del giovane, e culminata con un colpo di coltello al dito medio della mano destra della vittima.



Sul posto sono giunti i militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati dalla stessa vittima, che hanno riportato la situazione alla calma. Il 28enne si è recato presso il pronto soccorso di Reggio Emilia, venendo poi dimesso con una prognosi di 10 giorni a seguito delle lesioni riportate. Per questi motivi con le accuse di lesioni personali aggravate, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato la 24enne, residente a Torino.