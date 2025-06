Lettere, fotografie e memoria: il ritorno alle radici di una famiglia a Vicoforte

Mateo Sanchez Luna e sua moglie Micaela Ailin Blanco, originari di Buenos Aires (Argentina), hanno approfittato del loro viaggio di nozze in Europa per visitare i luoghi d’origine del trisnonno di Mateo, Domenico Giuseppe Basso, nato in Piemonte e successivamente emigrato in Argentina.

La ricostruzione di questo percorso alla ricerca delle radici è iniziata alla fine del 2024, quando Mateo si è rivolto a Italea Piemonte - Radici Piemontesi ETS per avviare una ricerca genealogica. Dopo un primo colloquio a distanza e lo scambio di alcune lettere e fotografie d’epoca – custodite da Mateo come vere e proprie reliquie di famiglia – Marco Bernardi, genealogista e appassionato di storia locale, ha effettuato ricerche d’archivio e ricostruito l’albero genealogico della famiglia, individuando anche alcuni legami parentali emigrati a loro volta nel centro della Francia.

Durante la mattinata, la coppia ha visitato i luoghi di Mondovì citati nelle lettere conservate, per poi recarsi nel pomeriggio a Vicoforte, dove sono stati accolti dal sindaco Gian Piero Gasco e dal personale dell’ufficio anagrafe. A conclusione del loro itinerario alla scoperta delle radici familiari, hanno visitato il Santuario di Vicoforte, la cui bellezza e maestosità ha suscitato in loro grande emozione e stupore.

Italea Piemonte - Radici Piemontesi ETS, con sede a Torino, nasce nel 2023 nell’ambito del progetto 2024 Anno delle Radici, promosso dal Ministero degli Affari Esteri, con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica dedicata ai “viaggiatori delle radici”, ovvero agli oltre sei milioni di piemontesi d’origine residenti all’estero. La cooperativa si impegna a curare ogni aspetto dell’esperienza di viaggio in Italia, offrendo servizi personalizzati. Uguale attenzione è riservata alle comunità locali, attraverso eventi, incontri e laboratori volti a rafforzare l’accoglienza e a rinsaldare i legami con le comunità piemontesi all’estero, valorizzando territori e borghi attraverso un turismo rispettoso, sostenibile e destagionalizzato. A questo scopo, Italea Piemonte si avvale della collaborazione di progettisti, operatori turistici, ricercatori, guide, genealogisti, tour operator attivi in tutta la regione, oltre che di partner istituzionali, pubblici e privati.