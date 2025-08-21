Cani sì cani no, volontari e proprietari litigano al giardino Leonardi: chiarimenti sul divieto agli animali

Cani sì, cani no: i volontari che curano il Giardino Oreste Leonardi chiedono chiarimenti sull'area giochi in Borgo San Paolo e intanto litigano coi padroni. Il parchino situato tra via Malta e via Francesco Millio era stato riqualificato in primavera dalla Circoscrizione 3 e da un gruppo di cittadini che ha stipulato un patto di collaborazione, con la promessa di restituire al quartiere un luogo per bambini e residenti.

La storia

La Circoscrizione aveva rimesso in sesto i giochi e fornito sedute e rastrelliere, mentre i volontari si sono occupati della cura delle piante, della costruzione di una casetta per il Bookcrossing, della pittura delle panchine e dell'inferriata esterna, hanno realizzato spazi per giocare a scacchi, twister e al gioco della campana e posizionato cestini e dispenser di sacchetti per le deiezioni dei cani.

Cani liberi nell'area giochi