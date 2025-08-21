‘Cercate il bene della città’: il Sinodo valdese tra crisi delle chiese e patti territoriali

‘Cercate il bene della città’: è l’esortazione del profeta Geremia a indicare il filo conduttore che collega alcuni dei temi principali che verranno dibattuti durante il Sinodo valdese, che si terrà da sabato 23 a mercoledì 27 agosto alla Casa valdese di Torre Pellice. Alessandra Trotta, moderatora della Tavola valdese al suo sesto mandato, annuncia quelli che saranno gli argomenti affrontati partendo dalla serata pubblica che quest’anno si tiene di domenica.

Patti territoriali per contrastare il declino

“È il tema del patto quello che contraddistingue la serata pubblica di domenica. Argomento ancora più sentito quest’anno perché si celebrano i cinquant’anni del patto di integrazione tra chiesa valdese e metodista alla base della loro unione” spiega Trotta. All’incontro dal titolo ‘Cerchiamo il bene della città? Nuovi patti per territori che cambiano’ parteciperanno amministratori locali di alcune ‘aree interne’ italiane, cioè quelle lontane dai servizi essenziali. Per il territorio delle valli valdesi è stato scelto il Comune di Rorà.

“Nel Piano strategico nazionale delle aree interne, il Governo definisce queste zone come territori marginali: non ci sono strumenti per affrontare il declino, ma solo per accompagnare una loro ‘dolce morte’ – afferma Trotta –. Noi crediamo invece che attraverso patti territoriali si aprano possibilità di sviluppo”.

La crisi delle chiese

Uno dei segnali della crisi delle chiese si manifesta proprio nel sinodo di quest’anno caratterizzato dalla mancanza di consacrazioni di nuovi pastori. “Si rifletterà sul futuro delle chiese in un contesto europeo sempre più secolarizzato” annuncia la moderatora. Per farlo si partirà dall’analisi delle cause: “Anzitutto sulla crisi generale della dimensione comunitaria, le persone infatti sono sempre più isolate. Poi si affronterà anche la perdita di fiducia nelle istituzioni” afferma. Non tutte le religioni infatti sono in crisi: “Assistiamo allo sviluppo di nuove forme di religiosità accomunate dalla mancanza di una istituzione alla base che tuttavia noi crediamo sia fondamentale per garantire il diritto, la giustizia e per amministrare la solidarietà”.

Nuovi spazi d’azione

Di pace sarà inevitabile parlare anche quest’anno durante il sinodo. Il tema era già stato affrontato lo scorso anno e le chiese hanno continuato a discuterne: “L’attenzione all’argomento ha caratterizzato nei mesi scorsi tutte e quattro le conferenze distrettuali in cui sono organizzate le nostre chiese: quella del Sud Italia, del Centro, del Nord e delle Valli” rivela Trotta.

Durante gli incontri che stanno per partire in particolare si cercherà di definire il ruolo che può avere la chiesa: “Non si tratta infatti solo di prendere posizione contro la guerra ma è necessario individuare qualche spazio d’azione e degli impegni concreti” conclude.