Monopoly Edizione Torino: l’edizione ufficiale Hasbro che celebra la città

L’edizione ufficiale, realizzata da Delta Pictures su licenza Hasbro Winning Moves e distribuita da Karma, celebra le eccellenze del territorio torinese in un formato bilingue italiano/inglese.

Da fine anno 2025 sarà disponibile un’esclusiva edizione speciale di Monopoly, il gioco da tavolo più venduto e giocato al mondo, con oltre 1 miliardo di giocatori in 114 paesi e tradotto in 47 lingue.

Dopo il successo dell’edizione di Biella, questa nuova edizione è dedicata interamente alla città di Torino, in un omaggio al suo fascino, alla sua storia, alle sue imprese e alle sue eccellenze culturali e industriali.

Il progetto Monopoly Edizione Torino è stato realizzato da Delta Pictures su licenza ufficiale Hasbro Winning Moves, con distribuzione affidata a Karma, e ha rappresentato un’importante opportunità di comunicazione per gli inserzionisti locali che hanno contribuito all’iniziativa. Il main sponsor dell’edizione è Banca Sella, da sempre attenta alla valorizzazione dei territori.

Pensata per un pubblico ampio e internazionale, l’edizione è stata prodotta in doppia lingua (italiano/inglese), con l’obiettivo di raccontare Torino non solo ai torinesi, ma anche a chi desidera scoprire il capoluogo piemontese in modo originale e coinvolgente.

Il tabellone, i contratti e le carte di gioco sono stati completamente personalizzati per riflettere lo spirito di Torino, valorizzando i suoi luoghi simbolo, la sua architettura, le sue aziende storiche e le sue eccellenze gastronomiche e culturali.

“Che tu sia un torinese DOC o un visitatore curioso, questa edizione del Monopoly ti porterà in un viaggio indimenticabile tra cultura, innovazione e tradizione.”

Oltre al main sponsor Banca Sella, hanno aderito le seguenti aziende e istituzioni:

Autoingros, Biauto, Città di Torino, Italgas, Kappa FuturFestival, Lavazza, Yoyomove, OGR, Oscalito, Penne Aurora, Prono 1897, Quotidiano Piemontese, Reale Group, Regione Piemonte, Salone Auto Torino, Torino Magazine, Turismo Torino e Provincia.

Dove acquistarlo:

Monopoly Edizione Torino sarà disponibile da fine anno 2025 nei migliori negozi di giocattoli, centri commerciali, librerie e online sul sito ufficiale:

www.monopolytorino.it

Delta Pictures S.r.l. è un'azienda, che opera come publisher online e agenzia di comunicazione.

Come publisher, Delta Pictures S.r.l. gestisce un'ampia rete di siti web e portali tematici. Questo network, in continua espansione e sotto la direzione di Alessandro Plateroti, raggiunge oltre 9 milioni di utenti unici mensili, offrendo contenuti di qualità che spaziano dalla cronaca, politica, economia, gossip sport, dai motori al benessere e alla cucina, informando e intrattenendo un pubblico vasto e diversificato.

Contemporaneamente, come agenzia di comunicazione, offre una gamma completa di servizi digitali per le aziende, inclusi SEO, content marketing, gestione social, campagne Google Ads, lead generation e realizzazione siti web.

Delta Pictures S.r.l. unisce l'esperienza editoriale con una profonda competenza nel marketing digitale, fornendo soluzioni integrate per la visibilità e il successo online.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.