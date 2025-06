Albergo Ristorante San Giors di Torino: due secoli di tradizione e il Regale Bollito Misto per "50 e + Armonie di Gusto"

Tra le storiche insegne che aderiscono con orgoglio, spicca l'Albergo Ristorante San Giors, un vero e proprio pilastro della tradizione gastronomica piemontese.

A presentarci l'anima di questo luogo intriso di storia è Simona Vlaic, l'attenta titolare: "Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa 50 più Armonie di Gusto, con TorinOggi e Cocina Clandestina" Un entusiasmo che si fonde con la profonda consapevolezza di portare avanti un'eredità significativa.

Due secoli di storia al servizio della tradizione

La caratteristica distintiva dell'Albergo Ristorante San Giors è senza dubbio la sua tradizione e storicità. Con ben 210 anni di storia sulle spalle, il San Giors non è solo un ristorante, ma un custode della memoria culinaria piemontese. Simone Vlaic sottolinea l'onore e l'impegno di questa eredità: "Cercando di mantenere e proseguire la strada appunto della tradizione con la scelta degli ingredienti, con la scelta delle materie prime, con la memoria delle ricette"

La cucina del San Giors è un inno ai capisaldi della cucina regionale piemontese, proponendo piatti iconici che hanno fatto la storia della gastronomia locale: il bollito misto, la finanziera, la bagna càuda, il vitello tonnato e gli agnolotti del plin. Una cucina "più classica", dove l'autenticità e il rispetto per le ricette originali sono al primo posto.

L'Armonia del Gusto: Il Re dei Piatti, il Bollito Misto

Quando si parla di "piatto più armonioso" e completo, la risposta di Simone Vlaic è perentoria e inequivocabile: il Bollito Misto. "Secondo me il piatto più armonioso, più completo e anche assolutamente quello più richiesto nel nostro menù è il bollito misto"

Il Bollito Misto del San Giors è un'esperienza culinaria completa e avvolgente. Comprende ben nove tagli di carne differenti, serviti in una pentola di terracotta che mantiene il calore del suo brodo e fino all'ultimo boccone. Ad accompagnare questa sinfonia di carni, ci sono le verdure lesse, le sette salse tradizionali (tra cui il bagnet verd e il bagnet ross), e un piccolo assaggio della loro pasta fresca: "una manciata di plin, che mettiamo a cuocere nel brodo mentre si mangia la carne" Un rituale che celebra il gusto e la convivialità in ogni dettaglio.

Un universo armonico: dal caffè sStorico alla musica d'epoca

L'armonia del San Giors non si limita alla tavola. Recentemente, il gruppo ha acquisito una caffetteria storica con torrefazione proprio accanto al ristorante, "la porta accanto il nostro vicino da sempre, in questo caso da 150 anni". Anche qui, la filosofia rimane la stessa: offrire "prodotti di qualità, prodotti stagionali, prodotti del nostro territorio"

L'atmosfera è completata dalla musica, che al San Giors è solitamente "una musica anni '30-'40, in sintonia con quello che è il nostro ambiente, con qualche divagazione più recente, con il jazz del blues, comunque molto, sempre molto soft, molto morbida, da accompagnare la convivialità e l'incontro tra le persone" Una colonna sonora elegante e discreta, che amplifica il senso di calore e accoglienza.

Il San Giors è un'esperienza che va oltre il semplice pasto, un luogo dove la storia, la tradizione e la qualità si fondono in un'armonia a 360 gradi. Simone Vlaic e tutto lo staff vi aspettano per scoprire il loro "imbucato speciale" per "50 e + Armonie di Gusto" dal 19 al 22 giugno, ma in realtà, come suggerisce Simona, l'Armonia c’è "tutto l'anno al San Giors".

Contatti Albergo Ristorante San Giors

Indirizzo: Via Borgo Dora, 3, 10152 Torino TO (Zona Porta Palazzo)

Sito Web: https://www.sangiors.it/

Contatti Social: