ANED Piemonte: l’Assemblea Soci 2025 ritorna in presenza con novità e progetti cruciali

Per decisione unanime del Comitato Regionale, l'incontro si è svolto nuovamente e unicamente in presenza, favorendo un confronto diretto e partecipato tra i soci.

L'apertura dei lavori, a cura del Segretario Regionale Gian Luigi Giacomazzi, ha dato il via a una giornata ricca di aggiornamenti e discussioni fondamentali per la comunità nefropatica piemontese. Un momento significativo è stato l'intervento di Paolo Nenci, già segretario del Comitato Regionale e attuale Segretario Generale ANED, che ha portato i saluti del Presidente Nazionale Giuseppe Vanacore e ha delineato le attività nazionali in corso e future. Tra i punti salienti discussi, figurano le attività del primo semestre 2025, la situazione del tesseramento e la campagna per il 5x1000 del 2025, cruciale per il sostegno delle iniziative dell'associazione.

Il Segretario Regionale ha inoltre fornito un aggiornamento dettagliato sull'andamento attuale dei trapianti di rene e sulla lista d'attesa in Piemonte, dati di primaria importanza per i pazienti.

Il "piatto forte" dell'Assemblea è stato l'intervento della Dottoressa Daria Motta, Responsabile dell'Ambulatorio di Nefrologia SC Endocrinologia e Malattie Metaboliche ASL Città di Torino. La Dottoressa Motta ha affrontato con chiarezza ed efficacia il tema "Malattia Renale Cronica e Nuovi Farmaci", suscitando grande interesse tra i pazienti presenti.

Sono stati poi illustrati importanti progetti in corso che vedono ANED Piemonte coinvolta come partner strategico o di riferimento:

"Venipuntura ecoguidata": un progetto presso le Molinette, presentato da Claudia Corneli del Comitato regionale, volto a migliorare gli accessi vascolari.

"Generazione Dono 7.0": un'iniziativa dedicata alle scuole di Asti, illustrata da Corrado Rustichelli (vice-Segretario Regionale), in collaborazione con AIDO, AITF, TPA, ACTI e il Comune di Asti, per promuovere la cultura della donazione.

Formaggio FRIP e iniziative sul Territorio Regionale: ulteriori attività presentate da Corrado Rustichelli per un impatto positivo a livello locale.

Infine, la Dottoressa Roberta Mingolla ha presentato l'ambizioso progetto "Via Francigena", che mira a far convergere pazienti nefropatici, familiari e personale medico-infermieristico dei Centri Dialisi su Roma, con tappe animate e definite lungo il percorso, sia dal nord che dal sud Italia.

La parte istituzionale dell'Assemblea ha visto la chiara illustrazione del bilancio 2025 e del preventivo 2026 da parte del vice-Segretario Tesoriere Pietro Gotta. Nonostante il fitto programma, sono state gestite le domande e le richieste pervenute.

L'Assemblea si è conclusa con un momento conviviale, un light buffet offerto dal Comitato Piemonte, che ha permesso ulteriori scambi e confronti tra i partecipanti.