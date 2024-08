Torino rallenta, ma non si svuota: primo lunedì di agosto vivace tra turisti e attività aperte [VIDEO]

Per essere un lunedì, il primo del mese di agosto, la città ieri era ancora piuttosto vivace, anche se il trasporto pubblico ha cominciato da qualche giorno la fase di defaticamento estivo.

Metro, ztl e parcheggi: le modifiche di agosto

Come più volte scritto, la metropolitana è andata in “ferie”. Al suo posto una linea sostitutiva via ruota che, a quanto sembra, ha superato l’esame di chi lo ha utilizzato nel primo giorno lavorativo dal fermo.

Uno stop in realtà dovuto a lavori straordinari di manutenzione effettuati nel momento meno impattante, visto un calo della fruizione nel periodo di vacanza dei torinesi. Da ieri, inoltre, il parcheggio blu è gratuito e il passaggio nei varchi Ztl consentito per due settimane. Una misura tradizionalmente attivata nelle settimane centrali di agosto. Oltre alla metro sono state messe in conto variazioni sulla rete Gtt con il fermo di 24 linee (consultabili qui). Un discreto movimento

Nonostante un previsto calo dei flussi e delle presenze in Città ieri mattina parcheggiare su Corso Vittorio Emanuele II non è stata impresa facile (che molti abbiano approfittato del parcheggio gratuito?). I bar chiusi per ferie, come altri esercizi commerciali, sono pochi. Così tra le vie del centro c’è ancora un certo movimento, sia di chi ancora lavora in città, sia di turisti.

Inglesi, francesi, tedeschi e anche dall'Asia

Tra Piazza Castello e Piazza San Carlo è un continuo passeggiare di persone che parlano francese, inglese e tedesco, ma non mancano anche viaggiatori provenienti dall’Asia. Guide italiane portano in visita nella prima capitale d'Italia diversi gruppi, così come sono colmi i piccoli Turin Eco City della Cavourese che da via Lagrange portano i visitatori in tour fino a Porta Palazzo.

Non è il deserto dei Tartari

In molti sono seduti nei dehor dei locali più rinomati della Città. Non c’è la solita coda al Bar del Cambio, per assaggiare l'instagrammabile dolce cubico o quello sferico, tanto in voga. Ma tutti i tavoli sono occupati e tra l’Egizio e Piazza Carignano, così come sotto i portici di via Roma non c’è il deserto dei Tartari, come ci si potrebbe aspettare, ma il via vai è discreto.

Il refrigerio "universale"