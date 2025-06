Tutto pronto a Rivoli per il ritorno della “Festa de l’Unità”

Torna la “Festa de l’Unità” a Rivoli, un appuntamento immancabile che da oltre 50 anni caratterizza l’estate rivolese.

Da giovedì 26 giugno a sabato 12 luglio, presso i giardini La Marmora di Rivoli di Via Luigi Gatti, ci sarà la possibilità di gustare “cibo, musica e buona politica” ogni giorno, con l’apertura del ristorante alle 19:30. Quest’anno saranno presenti numerosi ospiti di rilievo nazionale, a partire dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che interverrà a Rivoli la sera di sabato 5 luglio. Nelle altre serate si susseguiranno inoltre vari parlamentari come gli Onorevoli Federico Fornaro, Chiara Gribaudo, Cecilia Guerra, la Vicepresidente del Senato Anna Rossomando, i già Ministri Giuseppe Provenzano e Graziano Delrio, l’Europarlamentare Brando Benifei.

Non mancherà un confronto con i temi locali: in calendario serate che vedranno la presenza dei Consiglieri Regionali PD, del Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo e la Giunta, nonché dei Sindaci della zona ovest e altri ospiti illustri di un programma molto fitto e curato nei minimi dettagli. Allo stesso tempo non mancheranno le classiche serate danzanti, previste per ogni venerdì e sabato. “La Festa de l’Unità è da sempre un allegro momento di condivisione per Rivoli, dove ci si ritrova per passare una buona serata in compagnia, con la possibilità di incontrare esponenti politici locali e nazionali, avvicinando anche fisicamente le istituzioni ai cittadini” sottolinea il Segretario del PD rivolese Massimo Fimiani.

“Ringrazio le tante persone che, in modo del tutto volontario, garantiscono ogni anno lo svolgimento di un evento che è nel cuore dei tanti cittadini che ogni sera vengono ad assaporare la nostra cucina in queste piacevoli serate estive” chiosa Fimiani.