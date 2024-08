Moncenisio fa festa: con i nuovi fondi in arrivo dalla Regione prosegue la riqualificazione delle Casermette

Ottime notizie dalla Regione Piemonte per il Comune di Moncenisio. Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione con il Programma Operativo Complementare, di raccordo tra le programmazioni dei fondi strutturali, al comune arrivano nuovi fondi per completare la riqualificazione dell’area delle ex casermette di Moncenisio e la realizzazione di una struttura ristorativa con servizi di spa/wellness.



Spiega il sindaco Mauro Carena "Per il Comune era necessario terminare i lavori nell'area all'ingresso del paese. Questo è il risultato di un'opera di progettazione e ricerca fondi che la macchina amministrativa ha messo in atto negli ultimi anni e che adesso si concretizza con questo nuovo finanziamento. Come avevamo auspicato dall'idea al progetto alla messa in atto dei lavori tutto è avvenuto in tempi strettissimi, così da offrire nuove opportunità a tutta la comunità e per riqualificare una zona da decenni abbandonata e che ora torna in vita con attività turistiche e di accoglienza".



In tutto, spiegano dalla Regione, si tratta di oltre 34,5 milioni di euro per il finanziamento di 47 progetti in altrettanti Comuni del Piemonte. Il finanziamento da parte della Regione di questi otto accordi è di oltre 25 milioni a fronte di un co-finanziamento da parte degli enti coinvolti che va dal 10 al 20% dell'importo dell’intero progetto. "Sono risorse importanti - commentano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria Andrea Tronzano - che permettono a diversi comuni del nostro territorio di usufruire di finanziamenti utili per lo sviluppo del territorio che la Regione ha saputo intercettare per metterle a disposizione dei Sindaci. Un lavoro importante e un gioco di squadra quanto mai utile a favore della collettività piemontese e che dimostra ancora una volta come con la buona amministrazione si ottengono risultati importanti”. Conclude Carena "La cura e la manutenzione dell'arredo urbano e del patrimonio sono aspetti imprescindibili: con questo stanziamento si dimostra una forte attenzione per il nostro territorio montano con la consapevolezza che preservarlo significhi migliorare la qualità della vita delle persone.”