Trump va via prima dal G7, l’Ucraina non gli interessa

Al G7 tenutosi la scorsa settimana in Canada il presidente degli Stati Uniti ha lanciato segnali incontrovertibili della sua mancanza di interesse politico verso Kiev. Non è certo una novità, perché sia lui che i suoi collaboratori dell’amministrazione di Washington fanno regolarmente affermazioni che sottolineano il distanziamento dall’Ucraina. Come riporta il sito Strumenti Politici , i leader dei Paesi del G7 si attendevano comunque un’apertura di Trump a Zelensky o almeno una dichiarazione pro forma che ribadisse l’appoggio occidentale agli ucraini. E invece niente. Anzi, è andato via dal vertice un giorno prima del previsto per occuparsi della crisi in Medio Oriente stando personalmente alla Casa Bianca. Si è persino lasciato scappare un rimprovero a quei governi occidentali che anni fa cacciarono Putin dal G7 nella speranza di isolarlo e costringerlo a piegarsi, e che invece lo hanno reso un nemico.

Ha anche detto di non voler mettere altre sanzioni su Mosca perché ciò costa ormai troppo agli USA, disposti invece a fare ottimi affari con la Federazione Russa. I motivi del progressivo allontanamento dall’Ucraina e del crescente interesse verso la collaborazione coi russi sono diversi. Bisogna considerare la frustrazione dell’amministrazione Trump per non essere riuscita a terminare il conflitto e nemmeno a stabilire una tregua. Evidentemente gli americani non hanno compreso le ragioni delle parti e non hanno sufficiente presa per imporre decisioni ai belligeranti. In compenso Trump vuole spingere l’economia americana e superare gli europei nelle opportunità di ritorno sul mercato russo. L’Europa si sta autoescludendo e permette così agli USA di essere intermediari economici ed energetici con Mosca.



















