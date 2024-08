Spaccio davanti al centro commerciale, i residenti: "Il Lingotto non può essere abbandonato"

Proseguono le segnalazioni dei lettori di TorinOggi,it su spaccio e degrado nella zona di Torino sud. Dopo il corteo di protesta dei commercianti e residenti in piazza Bengasi per dire basta al mercato della droga, oggi è la volta di Nizza Millefonti.

Spaccio all'ingresso del centro commerciale

Particolarmente critica la situazione all'ingresso del centro commerciale Lingotto lato via Nizza, nelle immediate vicinanze del Politecnico. "Purtroppo, - spiega un residente - negli ultimi mesi, questa zona è diventata un punto di ritrovo per spacciatori, con attività sospette che si svolgono anche sotto i portici adiacenti, contribuendo a creare un ambiente insicuro e sgradevole per chi vive e lavora nei dintorni".

"Servono interventi tempestivi"

Gli abitanti della zona di Nizza Millefonti hanno più volte segnalato il problema alla Circoscrizione 8, utilizzando anche vari gruppi Facebook dedicati alla zona. La richiesta alle istituzioni e forze dell'ordine è di "prendere provvedimenti concreti e tempestivi per risolvere questa situazione".

"Il Lingotto non può essere abbandonato"

"Un luogo così importante e iconico come il Lingotto non può essere abbandonato al degrado e lasciato in balia di queste persone, compromettendo la sicurezza e il benessere di chi frequenta l’area, oltre a danneggiare l’immagine stessa della struttura" conclude il residente.