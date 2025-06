Educazione finanziaria: BPER Banca premia a Torino due delle dieci classi vincitrici del progetto GRANDE!

Anche per il 2025 si è concluso con successo il progetto GRANDE!, l’iniziativa di educazione finanziaria di BPER Banca dedicata alle ultime tre classi delle scuole primarie di tutta Italia. Il progetto, giunto alla nona edizione, ha coinvolto ancora una volta migliaia di alunni per spiegare in modo semplice e divertente i concetti base dell’economia e del risparmio, attraverso il linguaggio dell’arte.



A Torino sono state premiate, tra le classi vincitrici, la IV A della Scuola Primaria D.D. Gabelli, prima classificata a livello nazionale, e la V A della Scuola Primaria I.C. Carignano di Carignano.



Nell’anno scolastico 2024/2025 l’adesione è stata la più alta mai registrata. Hanno partecipato, infatti, all'iniziativa oltre 800 scuole, più di 1.600 classi e oltre 41.000 alunni provenienti da ogni regione d’Italia. Gli studenti hanno avuto anche l’opportunità di partecipare a un concorso creativo che, attraverso la tecnica della street art, li ha coinvolti nella progettazione, insieme alla propria classe, di un murales ispirato ai temi del progetto. Le dieci classi vincitrici hanno ricevuto in premio materiali didattici come lavagne interattive multimediali, libri, PC e stampanti. Alla prima classificata verrà data la possibilità, il prossimo settembre, di realizzare il murales con l’aiuto un writer professionista.



Rinnovata, nel corso dell’ultima edizione, la collaborazione con Librì Progetti Educativi e La Galleria BPER Banca nella realizzazione del kit didattico per i giovani studenti, prodotto sia in forma cartacea che digitale. Un kit progettato per facilitare l’apprendimento dei concetti economici proposti e per essere accessibile e inclusivo, grazie a sistemi di lettura semplificata per supportare studenti con difficoltà di apprendimento e tracce audio per chi ha disabilità visive. Il kit, inoltre, è realizzato nel rispetto dell’ambiente, utilizzando carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) e senza plastificazione e adotta un linguaggio attento alla parità di genere.

Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER, afferma: “Siamo orgogliosi di questo nostro progetto di educazione finanziaria che anno dopo anno continua a restituirci importanti risultati e crescente partecipazione. Nell’edizione appena conclusa abbiamo registrato un coinvolgimento senza precedenti con l’adesione di classi proveniente da tutte le regioni d’Italia. GRANDE! dimostra di essere capace di parlare alle nuove generazioni con linguaggi e strumenti efficaci, combinando l’educazione finanziaria con suggestioni artistiche. Un connubio originale e molto stimolante, che racconta l’economia attraverso la bellezza della cultura”.