Fare colazione con ciambelle al salmone e cupcake al pollo nella prima pasticceria per cani di Torino

Ciambelle al salmone, tortine all'agnello, gelati al pollo, cupcake al maiale: non è il menù di uno chef impazzito, o che ha esagerato con le sperimentazioni, ma la pasticceria per cani di Torino. Si tratta di uno dei primi negozi in Italia che vende "dolciumi" per gli amici a quattro zampe ma le virgolette sono d'obbligo visto che non si tratta, ovviamente, di zuccheri, creme e cioccolata. I dolcetti freschi sono infatti a base biscottata adatta ai cani e con proteine animali, ma hanno l'aspetto di vera e propria pasticceria con tanto di "glassa".

Il negozio dove portare il proprio cane a fare colazione come se fosse al bar si chiama Zampaliziosa e si trova in via San Massimo. Al posto del cappuccino, per accompagnare i dolcetti ci sono freschissime ciotole con l'acqua fresca e, al posto dei tavolini, un "angolo foto" dove potersi sedere e farsi scattare un ritratto.

Come ha raccontato la titolare, questo tipo di negozi in Europa è più frequente che in Italia, dove Zampaliziosa è uno dei primi ad avere aperto. Anche i fornitori sono per lo più stranieri: la pasticceria per animali da cui si rifornisce il negozio è tedesca, mentre linee di prodotti confezionati che si trovano in negozio sono francesi, spagnole ma anche locali.

Altre curiosità che si possono trovare sono snack per cani da condividere con i padroni, commestibili anche per gli umani. E poi, nella regione della Ferrero, non poteva mancare la Dogtella: burro di arachidi e carrube al posto di nocciole e cioccolato. A completare il menù ecco i lecca-lecca con lo stecco in carne essiccata, le bolle di sapone alimentari al gusto bacon, carne, formaggio, salsiccia e erba gatta - i dolcetti non sono soltanto per cani - e anche un fresco gelato disponibile in 4 gusti: base, vitamina B9, fragola o spirulina.

Oltre agli snack, in negozio propone cibo umido e secco di alta qualità, profumi per animali, collanine, vestitini e un biglietto di auguri, commestibile, da accompagnare alle tortine di compleanno.