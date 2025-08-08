Agenzia Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte nomina Erminia Garofalo direttore ad interim

La Giunta regionale del Piemonte ha deliberato la nomina della dottoressa Erminia Garofalo quale Direttore ad interim dell’Agenzia Piemonte Lavoro (Apl), a seguito della scadenza del mandato del precedente direttore.

L’incarico, della durata massima di 12 mesi, è stato conferito in conformità alla legge regionale n. 32/2023 e alla successiva modifica introdotta con la legge regionale n. 9/2025, che consente la nomina di un direttore ad interim per garantire la continuità operativa e gestionale dell’Ente.

La selezione della dottoressa Garofalo è il risultato di una valutazione approfondita da parte della Direzione regionale Istruzione, Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, che ha verificato la sussistenza dei requisiti professionali e la disponibilità ad assumere l’incarico. Attuale Responsabile del Settore regionale Indirizzi e Controlli sulle Società Partecipate, Garofalo possiede una consolidata esperienza nel campo delle politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione, oltre a una competenza specifica nella gestione delle risorse umane e finanziarie e nei rapporti con gli enti strumentali e le società partecipate della Regione Piemonte.

Contestualmente, la Giunta regionale ha avviato un percorso di aggiornamento degli atti normativi e regolamentari dell’Agenzia, con l’obiettivo di adeguarne l’assetto organizzativo alle evoluzioni del mercato del lavoro a livello regionale e nazionale. Agenzia Piemonte Lavoro proseguirà - anzi implementerà - le proprie attività, garantendo la piena operatività dei servizi al lavoro, della formazione professionale, dell’orientamento e del collocamento mirato delle persone con disabilità, a beneficio di cittadini, imprese e territori di tutto il Piemonte.

"L’incarico affidato alla dottoressa Garofalo è il riconoscimento della piena fiducia e stima nei suoi confronti, nella certezza che la sua indiscutibile capacità professionale e competenza faranno la differenza in un progetto di fondamentale importanza come il rilancio di Agenzia Piemonte Lavoro. La sua nomina - dichiara Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro -, garantisce una giusta ambizione di APL, che rappresenta uno strumento fondamentale nelle politiche attive del lavoro e nella connessione tra domanda e offerta. Rafforzare la capacità operativa dell’Agenzia è una priorità di questa Giunta. Il nostro impegno resta quello di costruire percorsi efficaci per la formazione, l’inserimento lavorativo e l’inclusione, a beneficio delle persone, delle imprese e dello sviluppo del nostro territorio".

"Desidero anche sottolineare - conclude Chiorino -, che la stabilità dell’Agenzia non è mai stata messa in discussione. La dottoressa Federica Deyme, pur avendo concluso il proprio incarico lo scorso 14 luglio, ha continuato a esercitare le funzioni di datore di lavoro ai sensi del regime di prorogatio previsto dalla normativa vigente, fino ai 45 giorni successivi alla scadenza. Inoltre, ha assunto la responsabilità del Settore Risorse Umane e Finanziarie di Apl, senza soluzione di continuità con il suo precedente incarico di Direttore Generale, mettendo a disposizione dell’Ente la propria esperienza e professionalità".