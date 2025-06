Il Distretto Aerospaziale Piemonte cambia vertici: il nuovo presidente è Maurizio De Mitri (ex Leonardo)

Nuovo presidente per il Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP): a raccogliere il testimone da Fulvia Quagliotti, giunta al termine del mandato di tre anni, sarà Maurizio De Mitri, ingegnere aeronautico, ex manager Leonardo, nel board del consorzio Eurofighter e direttore generale di Leonardo International e in questi ultimi anni amministratore delegato di Leonardo Germany. Andrea Romiti sarà invece il vicepresidente, mentre al loro fianco comporranno il direttivo Bruno Frigerio rapporti istituzionali Italia designato da Leonardo; Marco Silvano Senior Business Development designato da Avio Aero; Walter Cugno Vice President of the Domain Exploration and Science designato da Thales Alenia Space; Andrea Vimercati Vice President Business Development Marketing and Sales designato da Mecaer Aviation Group e Marco D’Ascezi Business Development Senior Manager designato da Microtecnica Actuation Systems. Le PMI hanno votato: Riccardo Girelli Ceo di Labornet2, Ivano Verzola Innovation, Research and Development Manager presso Lazzero Tecnologie; Eid Moh’D Juma Ceo Blue Engineering, Leonardo Salazzari Ceo LMA srl - Aerospace Technology. Il Politecnico di Torino ha nominato la Professoressa Ordinaria del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione Nicole Viola. L’Università degli Studi di Torino ha indicato Gabriele Ricchiardi. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino ha designato Guido Bolatto. Gli Enti di ricerca e formazione hanno indicato congiuntamente Stefano Buscaglia Direttore Generale di Links

Non è pervenuta alcuna indicazione per il consigliere indicato da Finpiemonte e da quello congiuntamente designato dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino, di conseguenza al momento il Direttivo si comporrà di 15 unità per completarsi a 17.

“Esprimo la più grande soddisfazione per la prestigiosa nomina - ha dichiarato al momento della proclamazione De Mitri - ringrazio Fulvia Quagliotti per aver contribuito alla crescita del Distretto oramai punto centrale per lo sviluppo dell’Aerospazio in Piemonte. Ringrazio la Regione Piemonte e tutti gli associati e da domani sarò già al lavoro per le imminenti scadenze , progetti e eventi che aspettano il DAP nei prossime mesi con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della competitività, della sostenibilità che vorremmo affrontare e sviluppare coinvolgendo il mondo della ricerca in un percorso evolutivo che comprende l’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, l’istruzione e la formazione professionale".