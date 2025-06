Italdesign, presidio davanti ai cancelli dell'azienda a Moncalieri mentre l'azienda riceve i sindacati in Germania [FOTO]

Si sono ritrovati questa mattina, di buon'ora, davanti ai cancelli dello stabilimento Italdesign di Moncalieri e Nichelino per ribadire la propria presenza e far sentire la propria voce in occasione dell'incontro che - negli stetti momenti - si sta tenendo in Germania, nel quartier generale di Volkswagen e Audi di Wolfsburg.



In terra tedesca, infatti, è in programma la riunione tra il Gruppo e i sindacati europei sulle strategie future che interessano anche l'ex fabbrica Giugiaro alle porte di Torino. Nelle scorse settimane, infatti, si sono fatte sempre più forti le voci sull'intenzione di cedere Italdesign e questo ha creato grande preoccupazione sul territorio e in particolare tra i lavoratori.



Ecco perché Fiom e Fim, questa mattina, hanno deciso di organizzare il presidio, per ribadire la necessità di tenere "alle sorti di un'eccellenza italiana come Italdesign. Non accetteremo soluzioni che la possano sminuire e mettere in pericolo in futuro".



E Gianni Mannori, responsabile per la Fiom Cgil, spiega: "Abbiamo voluto dare un segnale: sono venuti qui sia il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna che la consigliera regionale Valentina Cera. Le istituzioni sono attende alla vicenda e volevamo mandare un messaggio in Germania mentre discutono del futuro degli stabilimenti. Questa trattativa non deve essere condotta nel silenzio generale: già nei mesi scorsi abbiamo dimostrato - e continueremo a farlo fino a luglio quando arriveranno le offerte vincolanti - servirà per far sì che l'azienda valuti le offerte con un occhio di riguardo per le nostre istanze e la nostra valorizzazione delle competenze che ha Italdesign".

"Non temiamo licenziamenti, ma che un fiore all'occhiello come Italdesign possa smettere di essere considerata tale. Una perdita per tutti, da Moncalieri al resto d'Italia", conclude.



E Valentina Cera, consigliera regionale Avs, aggiunge: "È il momento di tenere alta l’attenzione, è il momento di continuare a far sentire forte e chiara la nostra voce. Fuori e dentro gli stabilimenti, fuori e dentro le istituzioni. Continuerò a portare la vicenda all’attenzione della Regione Piemonte, come già fatto attraverso apposita interrogazione discussa in Aula il mese scorso. Ora come allora mi trovo davanti allo stabilimento, sempre dalla stessa parte: quella delle lavoratrici e lavoratori, quella del territorio. In un contesto di desertificazione industriale che inesorabile continua a colpire Torino e provincia, non possiamo permetterci di perdere l’eccellenza rappresentata da Italdesign e le competenze dei suoi lavoratori e lavoratrici giovani e formati, un patrimonio del nostro territorio da tutelare".