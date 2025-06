I negozi storici di Torino si tuffano nel futuro (grazie alle idee dei giovani studenti): dai nuovi marchi ai siti e-commerce, passando per le app

Uno spazio virtuale interattivo integrato con esperienze sensoriali in negozio per Cavour 11, oppure un brand tutto nuovo per la Gioielleria Palmerio, riaperta da poco nella storica sede di Piazza Paleocapa. Un sito di e-commerce per la Latteria Bera, eccellenza del gusto torinese, ma anche una web app per la storica Libreria Luxemburg, punto di riferimento per lettori e intellettuali. Sono solo alcune delle proposte (altre sono legate alla Confetteria Stratta e all'azienda famigliare Trifule & Bulè), che caratterizzano la nuova edizione del progetto Upskill Piemonte, promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e finalizzato anche in questa terza esperienza a generare un impatto concreto sul tessuto commerciale locale attraverso percorsi di innovazione. Il tutto grazie agli studenti degli Its locali.

Uno sguardo al commercio sotto casa

Il progetto ha rivolto particolare attenzione alla valorizzazione del commercio di prossimità, un pilastro dell’economia locale in termini di creazione di posti di lavoro e di valore sociale per il tessuto urbano, che sta soffrendo i rapidi cambiamenti nei comportamenti di acquisto dei consumatori. Upskill Piemonte ha proposto alle imprese del commercio del Distretto Urbano del Commercio della Città di Torino sei percorsi di innovazione che facciano leva sulle metodologie adottate da Upskill 4.0 e sulle competenze specialistiche degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), in modo da fornire alle imprese strumenti attuali per migliorare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

Grazie al supporto del team di professionisti e ricercatori Upskill 4.0, specializzati in innovazione digitale e nella progettazione e sviluppo di interventi di rigenerazione di filiere e territori, le imprese selezionate e i 60 giovani tecnici degli ITS Academy del Piemonte (ITS Mobilità Sostenibile – Aerospazio/Meccatronica e ITS Academy Turismo Piemonte) hanno potuto sperimentare insieme la realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi e modelli di business innovativi.

Un percorso lungo 5 mesi

Da febbraio a giugno 2025 gli studenti accompagnati da Upskill 4.0 hanno sviluppato 6 prototipi per rispondere alle sfide progettuali delle aziende selezionate, puntando sulla combinazione di strategie digitali, valorizzazione dell’identità aziendale e nuove esperienze per la clientela.

Questa terza edizione di Upskill Piemonte ha introdotto alcuni elementi di novità: la definizione di un business plan dettagliato e un accompagnamento concreto alle imprese per trasformare i prototipi sviluppati dai giovani studenti piemontesi in soluzioni attuabili, grazie al contributo di UniCredit e Ascom Torino.

“La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT intraprende, fin dalla sua nascita, azioni che sostengono l’innovazione delle imprese del territorio. Il progetto Upskill Piemonte rappresenta la perfetta sintesi tra la crescita professionale degli studenti degli Istituti Tecnici Superiori e la valorizzazione del patrimonio produttivo e creativo delle realtà economiche piemontesi. Siamo riusciti a rispondere alle esigenze espresse dai cittadini, al rafforzamento delle competenze degli studenti e alla domanda di innovazione delle imprese del commercio in un unico progetto condiviso dal gruppo promotore. Quest’anno l’iniziativa non si ferma alla definizione del prototipo, ma arriva alla realizzazione e fruizione del prodotto ideato durante il percorso, con un notevole vantaggio per le imprese, per la comunità locale e per i visitatori di Torino”, evidenzia Cristina Di Bari, presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

"Valore alle comunità urbane"

“Upskill Piemonte rappresenta in modo emblematico la missione di Upskill 4.0: connettere la formazione tecnica avanzata con l’innovazione delle imprese locali, generando un impatto concreto nei territori” - afferma Stefano Micelli, Presidente di Upskill 4.0. “In questa terza edizione abbiamo lavorato a stretto contatto con realtà del commercio di prossimità, che oggi più che mai hanno bisogno di strumenti per ripensarsi, crescere e continuare a offrire valore alle comunità urbane. Questo progetto dimostra che l’innovazione non è riservata alle grandi aziende, ma può e deve riguardare anche le piccole attività di quartiere, se messe nelle condizioni di collaborare con giovani talenti e professionisti dell’innovazione.”

“Come UniCredit crediamo fortemente nel valore della formazione e della collaborazione tra scuola e impresa per sostenere la crescita dei territori. Progetti come Upskill Piemonte rappresentano un esempio virtuoso di come l’innovazione, guidata dai giovani, possa contribuire in modo concreto al rilancio del commercio di prossimità e alla valorizzazione dell’identità locale. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che unisce sostenibilità, creatività e visione imprenditoriale”, afferma Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit.

“Il progetto Upskill Piemonte riconosce il valore sociale del commercio di prossimità – sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia e Presidente della Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte -. Sostenere l'innovazione nelle piccole imprese genera un impatto positivo che dà benefici a tutta la comunità. Siamo grati a Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e UniCredit per aver creduto con noi in questo progetto, che investe risorse sul territorio puntando sul perimetro del Distretto del Commercio di Torino proprio per misurarne la ricaduta economica e sociale. La vera innovazione è legata all'aver messo insieme sei imprese eccellenti con i giovani talenti degli Its. Uno scambio reciproco di crescita che proseguirà anche oltre la presenza dei progetti”.