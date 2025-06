Al Kappa FuturFestival: i cinque dj finalisti dell’AI Music Contest di Reply

Reply annuncia i finalisti della prima edizione dell’AI Music Contest, la competizione internazionale che connette l’intelligenza artificiale al mondo della performance dal vivo.



Il contest, organizzato in collaborazione con il Kappa FuturFestival, ha invitato creativi da tutto il mondo a esplorare nuove modalità di integrazione tra

musica, arti visive e tecnologie AI all’interno di performance live.



Uniti dal tema Experience of a Beat, che ha sfidato gli artisti a creare esperienze immersive fondendo suono, arte visiva e interazione con il pubblico in un’unica forma espressiva, i finalisti del contest incarnano una ricca diversità di talenti nel mondo della musica e dell’arte digitale:



I AM JAS è una DJ che fonde Afrobeat, techno e tecniche sonore sperimentali, con un particolare interesse nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle sue performance dal vivo.



DeLaurentis, DJ e producer con base a Parigi, incorpora l’AI nelle sue composizioni elettroniche attraverso l’uso di voci generate artificialmente e rielaborazioni in tempo reale.



Helang, DJ e producer di New York fonde sonorità techno e trance con un focus sull’identità digitale e l’uso della tecnologia.



Marco Puccini, visual artist, lavora con media digitali e scenografia, impiegando strumenti di AI per creare ambienti visivi reattivi nelle performance liv.



MIRROWLAB, collettivo con sede a Torino guidato dal DJ Marco Panzica, che esplora l’interazione tra generazione algoritmica di musica e output visivi all’interno della performance.



I cinque finalisti si esibiranno con i loro live set integrati con AI sul palco del Kappa FuturFestival, venerdì e sabato dalle ore 14:00 alle 15:30. La giuria decreterà il vincitore, che verrà annunciato al termine del festival.