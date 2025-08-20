Sabato a Salbertrand un viaggio tra storia e tradizioni nella Borgata Eclause

Salbertrand, comune dell'Unione Montana Alta valle di Susa, si prepara a ospitare un evento unico: un'intera giornata dedicata alla scoperta della suggestiva borgata Eclause. L'Associazione Lous Amiss dl’Iclausa invita tutti, sabato 23 agosto, a partecipare a una gita gratuita che promette di essere un'esperienza indimenticabile tra storia, natura e tradizioni. Il ritrovo è fissato alle ore 10 in piazza Martiri della Libertà.

Accompagnati da un cantastorie e da una guida esperta, i partecipanti inizieranno un percorso affascinante. La prima tappa sarà la frazione Combe, dove li attenderà un buffet offerto dall’associazione. L'iniziativa ha già riscosso grande entusiasmo, come confermato dal sindaco Roberto Pourpour, che ha espresso la sua soddisfazione per un evento capace di valorizzare il patrimonio locale. Il viaggio proseguirà fino a Eclause, dove l'arrivo è previsto per le ore 14.

Qui, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare i luoghi più emblematici della borgata: la vecchia scuola, l'antico forno, la chiesa e le storiche pompe a mano dei civici pompieri. La giornata si concluderà in bellezza alle 16:00 con una deliziosa merenda a base di Goffre, i tipici dolci locali, simbolo della convivialità del territorio.