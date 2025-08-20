Zucchea in festa con auto d’epoca e gimkana trattoristica

Al raduno della domenica ci saranno anche le auto d’epoca e i trattori si sfideranno nelle gimkane. Sono due delle novità della Festa di Zucchea, frazione al confine tra Vigone e Cavour, organizzata dal centro ricreativo Lamsicora, che si terrà dal 22 al 26 agosto.

Le illustra meglio Ivan Audero, componente dell’organizzazione: “Domenica lanceremo la prima edizione dello Zucchea Tractor Show con una gimkana di abilità trattoristica. Sempre domenica, al raduno vespe, lambrette e moto, dedicato a Luciano Ferrero, ci saranno anche le auto d’epoca”.

Venerdì 22 agosto, alle 19, prendono il via i festeggiamenti con l’apertura del bar-ristorante. Costine, hamburger, agnolotti, patatine, birre e cocktails accompagneranno una serata ‘a tutta birra’ che culminerà a ritmo di musica alle 21,30 con ‘Tutti a 90 Summer Tour’. Sabato 23 agosto, invece insieme ad antipasti, agnolotti e carne alla brace protagonisti della pista saranno i dj Marco Marzi & Marco Skarica con ‘Danceland – The Big Dance Party’, una notte tutta da ballare.

Domenica 24 alle 9 si svolgerà il raduno con pranzo aperto a tutti al palatenda. A seguire, alle 11, la prima edizione dello ‘Zucchea Tractor Show’, una gara all'aperto nella quale i concorrenti devono percorrere un tracciato tortuoso e reso impegnativo da ostacoli, nel più breve tempo e con il minor numero di penalità possibili. La giornata si concluderà con il concerto live dei ‘Divina’ alle 21 e il dj set di Matteo Dianti.

Lunedì 25, dopo l’apertura serale del bar-ristorante, alle 19,30 spazio allo sport con la corsa non competitiva e camminata libera ‘Due Curse per le Melie’. Dopo, alle 21, la serata prosegue con il concerto di ‘Alex & La Band’. Infine martedì 26 ultimo giorno di festa con la gara di tiro alla fune su telaio alle 20,30, aperta a tutti e senza limiti di peso: iscrizione in loco a 10 euro con incluso un ‘buono cena’. Chiusura in musica, alle 21,30, con ‘I Roeri’ e dalle 23 con il dj set di Ariel.