UniTo apre le porte a persone da tutto il mondo per le 25° Summer School di lingua

Mercoledì 2 luglio l’Università di Torino aprirà le porte a persone provenienti da tutto il mondo per partecipare alla 25ᵅ Summer School di lingua e cultura italiana del Comitato TORINO UNIVERSITÀ ESTATE.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA-UNITO) e con la Città di Torino, si rivolge a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di totale immersione nella lingua e nella cultura italiana: studenti internazionali o in mobilità Erasmus, dottorandi, visiting professor ma anche partecipanti non universitari, senza limiti di età e senza specifici requisiti di ammissione.

Caratteristica della Summer School è l’alternanza tra lezioni in aula ed esperienze culturali per un apprendimento a tutto tondo. Al mattino, i partecipanti frequentano le lezioni di italiano nelle aule del CLA-UNITO. I corsi sono organizzati per tutti i livelli di competenza, dal principiante all’avanzato. I programmi didattici sono aggiornati di anno in anno e preparati su misura per le esigenze dei partecipanti grazie alla competenza degli insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’italiano L2. Nel pomeriggio è invece previsto un ricco programma di approfondimenti culturali legati al territorio.

I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la storia e le tradizioni dell’affascinante Torino, prima capitale d’Italia e dimora dei re, ma anche di viverla nella sua attuale dimensione di città universitaria, a vocazione turistica e internazionale. Saranno inoltre proposte gite fuori porta alla scoperta del Piemonte e delle sue eccellenze artistiche, paesaggistiche e culinarie. Durante le tre settimane della Summer School, i partecipanti saranno accompagnati da un gruppo di studenti tutor del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, per un ambiente di apprendimento amichevole che facilita l’apprendimento della lingua

Il Comitato Torino Università Estate è forte di un’esperienza ventennale nell’insegnamento dell’italiano per apprendenti stranieri. Dal 1998 promuove la lingua e cultura italiana nell’Ateneo torinese contribuendo alla sua apertura internazionale, ancora più significativa da quando è stato costituito il consorzio “UNITA – Universitas Montium” tra università europee di lingue romanze.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.italianoperstranieri.unito.it o scrivere a italianoperstranieri@unito.it .

Le iscrizioni alla Summer School sono aperte fino al 27 giugno compilando il form online al seguente link: Modulo di iscrizione "Italiano arte e cultura 2-24 luglio 2025".