Lazio, sfrattato da Formello l'ex falconiere Bernabé

Juan Bernabé, ex falconiere della Lazio, è stato sfrattato dal centro sportivo di Formello. Lo ha comunicato il club capitolino in una nota ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Tivoli, nella mattinata odierna è stato eseguito lo sfratto nei confronti dell’ex falconiere Juan Bernabé, il quale occupava senza titolo un alloggio all’interno del centro sportivo di Formello".

La Lazio aggiunge poi nel comunicato: "La decisione segue la risoluzione del contratto già avvenuto mesi fa per

comportamenti ritenuti incompatibili con i valori etici del Club

. La Società, dopo numerosi inviti a liberare spontaneamente l’immobile, ha agito nelle sedi competenti per tutelare il proprio patrimonio e l’operatività dell’ambiente sportivo. Ogni azione è stata intrapresa nel pieno rispetto della legge, nella ferma volontà di garantire ordine, legalità e decoro all’interno delle proprie strutture".