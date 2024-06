Ex Dazio di piazza Bengasi: a poco più di un anno dai lavori, già preso di mira dai vandali

Un anno fa la "casa gialla", ex dazio di piazza Bengasi, si liberava delle ultime paratie che la proteggevano durante gli interventi di riqualifica delle pareti esterni di bonifica dall'amianto per essere restituita alla cittadinanza.

Un bene risalente al 1912 che negli anni per lo spostamento della barriera daziaria da piazza Carducci al quartiere del Lingotto e che rimase in piedi dal 1930. Dopo i primi lavori, oggi è già preda dei vandali.

La facciata da poco ritinteggiata è stata nuovamente imbrattata da scritte e sono state rotte le imposte del pian terreno.

L'incognita sul futuro utilizzo

"Sono allo studio diverse soluzioni sia culturali che sociali, a servizio della piazza, del quartiere" spiegava un anno fa il presidente Massimiliano Miano.

Tra le varie possibilità quella di trasformarlo in una biblioteca, ma anche in locali per la sanità o per le associazioni.

Sulla destinazione d'uso della "casetta gialla" erano intervenuti anche i consiglieri di Torino Bellissima Matteo Tabasso e Claudia Amadeo sostenendo l’inutilità secondo loro di una sistemazione senza avere un uso predefinito del bene. “Se non presidiata, è molto elevato il rischio che possa essere finire in preda writers e vandali".

La nuova interpellanza

Oggi a tornare sulla questione sono i consiglierei Claudia Amadeo, Stefano Delpero e Gerardo Mancuso (Lega Salvini) con una nuova interpellanza all'interno della quale chiedono al Comune se: "siano stati reperiti i fondi per la ristrutturazione dei locali interni del fabbricato e quali prospettive e destinazioni d’uso il Comune di Torino abbia in programma per la Casa del Dazio di Piazza Bengasi" e inoltre se "nell’attesa di un completo restauro del fabbricato, quali siano stati i motivi della mancata installazione di ringhiere protettive a tutela del fabbricato".