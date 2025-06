Profit e giovani: ecco il Piano metropolitano per l'economia sociale di Torino da oggi al 2030

Non c'è progresso sociale senza coinvolgimento del mondo profit e dei giovani. È questo il cuore del Piano per l'economia sociale della Città Metropolitana , che punta ad aumentare il benessere sociale - ma anche la crescita economica - nel territorio torinese entro il 2030.

Il mondo dell'economia sociale nella città metropolitana di Torino conta quasi 5000 organizzazioni tra cui 448 cooperative sociali, 91 imprese sociali, 2187 associazioni di promozione sociale, 1360 organizzazioni di volontariato, 27 startup a vocazione sociale e 232 società benefit.

"Come Città Metropolitana di Torino - ha spiegato la consigliera con delega allo sviluppo economico, Sonia Cambursano - abbiamo avuto un'esperienza di grandissimo successo con un bando da 1,200 milioni di euro che abbiamo finanziato per attività for profit che nel loro business avessero delle ricadute sociali desiderabili. L'integrazione tra i punti di vista profit e sociale è necessario, anche l'economia tradizionale si può spostare da un modello predatorio, turbo capitalista a un modello più attento".

I commenti

"La collaborazione tra pubblico e privato è ormai la frontiera dell'innovazione sociale - ha commentato la vicesindaca di Torino Michela Favaro alla presentazione del Piano - per mantenere livelli di welfare sul nostro territorio per cui siamo orgogliosi, ma che non basta: sfide, disuguaglianze, esclusi sono tanti e il nostro obiettivo è di lavorare per abbassare questo tasso".