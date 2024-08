Villar Perosa, va a fuoco un appartamento: 4 persone intossicate e un intero condominio evacuato

Quattro persone sono rimaste intossicate a causa di un incendio scoppiato questa mattina all'alba a Villar Perosa, in un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Torino 14.

Sul posto sono immediatamente intervenute varie squadre dei vigili del fuoco, che hanno recuperato i 4 intossicati del secondo piano. Dal terzo piano è stata invece evacuata una anziana signora con l'utilizzo di sedia da trasporto in dotazione al personale del 118. L'anziana è stata portata in ospedale per accertamenti dovuti allo shock subito. L'intervento dei pompieri è ancora in corso, ma le fiamme sono state domate.

Ai carabinieri il compito di ricostruire le cause che hanno scatenato il rogo. Dai primi accertamenti sembra che il tutto sia scaturito, in camera da letto, da una presa di corrente a muro difettosa. Il proprietario dell'alloggio, subito soccorso, gode di buona salute. Per precauzione, i carabinieri hanno però momentaneamente evacuato l'intero condominio.