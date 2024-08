Scoppia un incendio in un alloggio di via Sansovino: evacuati 14 condomini

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un appartamento al quinto piano di un condominio in via Sansovino, nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino, all'altezza del civico 281.

Le fiamme sono state prontamente spente dai Vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 16.50 insieme ai carabinieri che cercheranno di fare luce sulle cause dello scoppio.

La 58enne proprietaria dell'alloggio è stata trasportata in codice giallo, non in pericolo di vita, presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Nessun altro ferito. L'alloggio è stato dichiarato inagibile. Al momento sono stati evacuati 14 condomini dello stabile.