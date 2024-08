Tenta di rubare cosmetici per 3.400 euro: 35enne fermato all'interno di un negozio

Collegno 15 agosto:-

I Carabinieri di Collegno, hanno denunciato due cittadini italiani di 47 e 41 anni per il reato di ^furto aggravato in concorso^. I due soggetti, in un esercizio commerciale della zona, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, hanno asportato vari utensili per un valore di 102 euro. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.