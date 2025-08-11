Un posto sicuro per i più fragili: nasce Casa Macrè, rimessi a nuovo 15 posti letto comunali

Questo progetto è solo uno dei tanti avviati dal Comune di Torino e finanziati col PNRR: 23 interventi suddivisi tra persone vulnerabili e anziani, persone con disabilità, persone in condizione di marginalità. Sedici milioni di investimenti in housing sociale per anziani, alloggi di autonomia e cohousing per persone con disabilità, housing temporanei e sportelli sociali per persone e famiglie in condizioni di disagio abitativo e fragilità.

Quindici persone in più avranno un posto sicuro a Torino . Alloggi temporanei per i più fragili, che siano madri con bambini, donne sole, giovani appartenenti alla comunità LGBTQIA+ senza un posto dove stare. La Città grazie al PNRR ha recuperato tre appartamenti che versavano in condizioni di inutilizzo, li ha ristrutturati e dati in concessione alla cooperativa sociale "Crescere Insieme", che si occuperà del progetto di accoglienza.

" Casa Macrè rappresenta un’importante risposta concreta alle esigenze delle persone in condizioni di fragilità presenti nella nostra città — ha dichiarato Jacopo Rosatelli , assessore alle Politiche sociali della Città di Torino — . Grazie ai fondi del PNRR e alla collaborazione con il Terzo Settore, stiamo realizzando un progetto di accoglienza temporanea che offre spazi sicuri e supporto dedicato, con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione sociale e garantire a tutti maggiori opportunità di sostegno e dignità ".

Qui a Casa Macrè , nel centro città, i lavori hanno recuperato tre alloggi per un totale di tre stanze singole, quattro doppie e una a dimensione familiare, che può ospitare da 4 a 5 persone a seconda dell'età dei bambini. Col cofinanziamento del 15%, investimento dovuto dalle realtà che ottengono i fondi PNRR, la cooperativa ha sistemato il bagno e una camera da letto di una casa famiglia già presente nello stesso edificio, che ospita fino a 6 bambini dagli 0 ai 6 anni di età.

Dei tre alloggi, uno è già pronto per l'utilizzo, mentre gli altri due saranno terminati entro l'autunno, ma alcuni servizi sono già attivi: alcune persone sono già ospitate in un altro immobile temporaneo messo a disposizione dalla cooperativa.

Le persone in emergenza che sono ospitate in questo tipo di housing provengono da interventi di emergenza e sono in attesa di essere prese in carico dai servizi sociali: si parla di qualche mese di residenza, massimo sei. Gli alloggi sono stati realizzati in modo da venire incontro a queste esigenze di flessibilità e con attenzione rispetto ai bisogni degli ospiti.

Era infatti necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dell'intimità e della privacy di chi magari proviene da contesti di violenza - per questo ogni camera ha il suo bagno privato - e un'attenzione agli spazi comuni dove poter riformare rapporti sociali sani con gli altri inquilini.