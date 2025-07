‘Fest in Val’ è la nuova formula della festa di San Giovanni

Film, libri, mostre e cene in piazza per la manifestazione che da oggi, giovedì 3 luglio, a domenica 6 luglio riempirà le vie di San Giovanni, frazione di Luserna San Giovanni. Ritorna dopo i riscontri positivi dell’edizione zero dello scorso anno, tra ‘tradizione’ e un pizzico di innovazione.

Seguendo il filo conduttore ‘umanità’, a ogni giornata sarà dedicato un tema. “Visti i risultati dello 2024, quest’anno abbiamo provato a estendere le date e includere più proposte, molte arrivate dall’esterno. L’idea di dare diversi titoli alle giornate è nata proprio da qui, accogliendo anche ciò che ci succede intorno”, spiega Alex Druetta, consigliere dell’associazione culturale Sën Gian.

Questa sera ‘Riflessioni a San Giovanni’ aprirà il programma, con l’inaugurazione della mostra di Francesco Piobbichi ‘Sul mare spinato’ alle ore 19 in via Beckwith, che durante tutte le altre giornate sarà possibile visitare nella sala Beckwith. Alle 20,30 sotto l’ala di piazza San Giovanni ci sarà la proiezione del film ‘Strange Fish’ di Giulia Bertoluzzi. A intervallare i due appuntamenti, alle ore 19,30 ci sarà un aperitivo al locale Fujot, in piazza XVII febbraio, a 15 euro: “C’è stata chiesta la disponibilità di esporre la mostra e far vedere questo video realizzato con lo scopo di sensibilizzare sul tema della migrazione via mare. Ci è parsa una buona idea, anche se potrebbe sembrare dissonante rispetto a un carattere che vuole essere più leggero di festa, metterlo comunque all’interno della manifestazione con un giorno dedicato, perché i temi sono decisamente importanti”. Durante l’evento sarà organizzata una raccolta solidale in favore della popolazione del Sudan: sarà possibile donare medicinali e alimenti non deperibili.

Venerdì 4 luglio il tema sarà ‘Desideri’ e si incomincerà alle 18,30 sotto l’ala in piazza San Giovanni con la presentazione del libro ‘Sette marinari, sette infermiere’ di Enzo Secondo, sulla migrazione e il sogno di una vita normale. La lettura troverà ulteriore spazio all’interno del concerto ‘Harmonia mundi pop’ alle ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista con Eva Carazzolo e Elisa Golisano. “Si verrà accompagnati da successi pop, come quelli di Queen, Coldplay, Enya e Battiato, realizzati con violino e piano, qualcosa che a livello locale e dal vivo non è una proposta consueta, ma molto interessante”, aggiunge Druetta. Anche in questo caso è stato previsto un intervallo culinario alle 19,30 al locale Fujot, in piazza XVII febbraio, con una cena che prevede un tris di primi e un dolce a 18 euro.

Sabato 5 luglio Sën Gian proporrà la serata più tradizionale con pizza e film, dal titolo ‘I nostri tesori a San Giovanni’, invitando tutti a scendere in piazza alle 19 per gustare antipasto, pizza, dolce e bevanda a 15 euro. Alle ore 21,45 sarà proiettato il film ‘Cento domeniche’ di Antonio Albanese nella piazza della chiesa San Giovanni Battista: “Si è optato, in continuità con l’anno scorso, per andare a prendere una pellicola di un autore che è conosciuto per produrre film dove si può trovare il giusto mix tra riflessione e commedia.”

Domenica 6 luglio, nel pomeriggio ci si potrà divertire con i giochi di una volta insieme al mitico Giacomino Pinolo e con lo spettacolo di marionette di Giugnolband dalle 16. Alle 17 sarà preparata la merenda in piazza per i bambini. In serata il momento che dà il titolo alla giornata, ‘Sogni sotto le stelle a San Giovanni’, e sarà anche la conclusione di Fest in Val 2025. Le vie principali di San Giovanni saranno allestite con luci per una cena itinerante, a partire dalle 19,30, in compagnia di colonne sonore con voce, chitarra e pianoforte. Al centro la piazza, dove poter ritornare e sedersi dopo aver recuperato le varie portate tra le vie del centro.

Tutti i pasti sono a prenotazione obbligatoria via WhatsApp 327 3149183 o mail associazionesengian@gmail.com.