Arriva ad Andora la prima HOUSEBOAT della Liguria: un nuovo modo di vivere il mare firmato BlueBay Group SRL e Skorpion SRL

Un’innovazione unica sbarca nella Marina di Andora: la prima HOUSEBOAT della Liguria è finalmente realtà. A portarla in Riviera sono Blue Bay Group SRL in collaborazione con la Skorpion SRL, due realtà liguri fortemente radicate nel settore nautico e dell’accoglienza di alta gamma, che con il marchio Riviera Luxury stanno rivoluzionando il modo di vivere il mare.

L’Houseboat, una struttura galleggiante d’avanguardia dal design futuristico, unisce il comfort di una suite di lusso alla libertà assoluta del mare. Un progetto che ha richiesto anni di lavoro e visione, come racconta Nicola Pasero, amministratore della BlueBay Group e della Skorpion srl:

“Erano parecchi anni che i miei soci ed io inseguivamo questo sogno. Volevamo portare in Liguria qualcosa di davvero innovativo, un’esperienza che unisse design, tecnologia e contatto autentico con il mare. Finalmente abbiamo trovato il prodotto giusto, e lo abbiamo subito messo a disposizione del pubblico con una formula di affitto esperienziale.”

Il format è semplice ma straordinario: si dorme cullati dalle onde, in uno spazio esclusivo ormeggiato nella splendida cornice della Marina di Andora, e durante il giorno si può scegliere di salpare su una delle imbarcazioni della flotta Riviera Luxury per esplorare le calette più nascoste e i panorami mozzafiato della Riviera. Una proposta pensata per chi vuole vivere il mare in modo profondo, autentico, esclusivo.

“Non è solo una barca,” continua Pasero, “è un nuovo concetto di ospitalità. Volevamo offrire un’esperienza che fosse diversa da tutto quello che c’è: vivere il mare di giorno, ma anche la notte, immersi nella natura, nel silenzio, in una dimensione che pochi hanno mai provato.”

L’arrivo dell’Houseboat segna un passo importante per il turismo esperienziale in Liguria, puntando su sostenibilità, innovazione e qualità. BlueBay Group e Skorpion SRL dimostrano ancora una volta la capacità delle imprese liguri di guardare lontano e investire sul territorio, creando attrattività e valorizzando il patrimonio naturale locale.

L’Houseboat è già prenotabile e si candida a diventare una delle esperienze più ricercate dell’estate 2025, un sogno a occhi aperti per chi vuole lasciarsi cullare dalle onde e riscoprire il piacere puro di vivere il mare, senza filtri.

Info e prenotazioni:

https://www.rivieraluxury.it/

Marina di Andora –via Aurelia 41 ufficio Riviera Luxury

3926601452 – Esperienze su misura disponibili tutto l’anno.