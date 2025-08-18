Antonio Orozco firma la colonna sonora ufficiale de La Vuelta 25 con il brano "Te Estaba Esperando"

La Vuelta 2025, che prenderà il via per la prima volta in Italia partendo dal Piemonte il 23 agosto, celebrerà la sua 90ª edizione con una colonna sonora d’eccezione “Te estaba esperando”, firmata dal celebre cantautore spagnolo Antonio Orozco. Il brano, tratto dal suo ultimo album “El Tiempo No es Oro”, accompagnerà la corsa lungo un percorso che attraverserà quattro Paesi — Italia, Francia, Andorra e Spagna — per concludersi, come da tradizione, nel centro di Madrid il 14 settembre.

“Te estaba esperando” è il tema ufficiale di tutte le comunicazioni audiovisive dell’evento, incluso lo spot promozionale trasmesso a livello internazionale. La canzone racconta con intensità emotiva l’attesa come forma di amore e speranza. Il videoclip narra una storia simbolica ispirata alla figlia dell’artista, proiettata nel futuro, evocando il passare del tempo e il valore dei legami profondi.

Un messaggio perfettamente in linea con lo spirito della Vuelta: una gara che non è solo sport, ma viaggio, emozione, resilienza.

«Ci sono momenti nella vita che ti fanno sentire parte di qualcosa di molto importante, e questo è uno di quelli. Far parte de La Vuelta con questa canzone è qualcosa che non so spiegare: un onore, una follia. La Vuelta non è solo una corsa: è sforzo, superamento, vera passione per ciò che si ama. Sapere che la mia musica accompagnerà ogni pedalata, ogni emozione, mi fa venire la pelle d’oca. Spero che ‘Te estaba esperando’ trasmetta tutta la forza e la speranza che proviamo quando aspettiamo qualcosa di grande. Perché La Vuelta è proprio questo: un evento che tutti aspettiamo con il cuore», spiega Antonio Orozco.

«Avere Antonio Orozco come voce ufficiale della colonna sonora è un impulso molto speciale per questa edizione. La sua musica racchiude la forza e l’emozione che caratterizzano la nostra corsa. Non possiamo che celebrare l’opportunità di collaborare con un artista capace di entrare in connessione con il pubblico sin dal primo istante», dichiara Javier Guillén, Direttore Generale di La Vuelta.

Antonio Orozco sarà lo special guest musicale della cerimonia ufficiale di presentazione delle squadre, la “Teams Presentation – La Vuelta 25”, che si terrà giovedì 21 agosto alle ore 19.30 in piazzetta Reale a Torino.

L’evento, organizzato da Vuelta a España, Regione Piemonte e Città di Torino, e ospitato dai Musei Reali, è gratuito e aperto al pubblico, con trasmissione in diretta televisiva e in streaming in oltre 190 Paesi.

