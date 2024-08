Una Notte al Museo: Club Silencio per la prima volta arriva sulla Pista 500

Venerdì 30 agosto per la prima volta Club Silencio porta il suo format “Una Notte al Museo” alla Pista 500 del Lingotto, storica pista di collaudo Fiat oggi vero e proprio “museo a cielo aperto”.



La Pista 500 ospita, infatti, un percorso espositivo all'aperto con opere di artisti nazionali e internazionali e si configura come il più grande giardino pensile d’Europa.



A ben 28 metri d’altezza è uno spazio verde simbolo di sostenibilità con più di 40 mila piante appartenenti a 300 specie e varietà scelte con un criterio ecologista. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare la Pinacoteca Agnelli, istituzione che conserva le opere d’arte, provenienti dalla collezione privata di Giovanni e Marella Agnelli, di celebri maestri come Canova, Renoir, Matisse, Picasso, Modigliani e Manet. Aperte, anche, le mostre temporanee del museo parzialmente custodito all’interno del celebre "Scrigno" realizzato da Renzo Piano. Saranno visitabili infatti nel loro ultimo weekend di apertura anche la mostra temporanea “Thomas Bayrle. Form Form SuperForm” e “Lucy McKenzie e Antonio Canova. Vulcanizzato". Da non perdere la possibilità di scoprire la storia dello stabilimento fordista grazie alla visita guidata “Storia del Lingotto e delle sue trasformazioni”.



Per info: http://www.clubsilencio.it/