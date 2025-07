Collegno, M5S: "Sul riarmo il Consiglio comunale approva tutto e il contrario di tutto"

"Durante l’ultimo consiglio comunale è accaduto qualcosa di singolare: il centro-sinistra ha votato sia contro il riarmo che a favore, nel giro di pochi minuti. È stata infatti approvata la mozione di AVS, contraria al riarmo, e subito dopo quella del Partito Democratico, che invece era a favore del piano di rafforzamento della difesa europea. La nostra mozione — contraria al riarmo, come quella di AVS, ma con un passaggio in più sulla ferma opposizione al ritorno della leva obbligatoria (visto la direzione intrapresa da molti paesi europei) — è stata invece bocciata. Ci domandiamo se la nostra proposta sia stata respinta perché banalmente proveniente dall’opposizione, o perché il nostro intervento ha reso troppo esplicite le contraddizioni presenti all’interno del centro-sinistra. Contraddizioni che, alla luce di quanto accaduto in consiglio, ci paiono ormai evidenti: all’interno del centro-sinistra sembrano convivere posizioni inconciliabili sul tema del riarmo. Questa ambiguità, oggi più che mai, si traduce in una cosa sola: l’incapacità di prendere una posizione netta. A noi pare essere una visione politica degna del celebre racconto di Robert Louis Stevenson: 'Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde.' Pacifista in una mozione, militarista in quella successiva. Noi continueremo a scegliere la coerenza, anche quando è scomoda" così in una nota i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Collegno.