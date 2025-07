Auto in fiamme a Madonna di Campagna: notte di interventi per i vigili del fuoco e linee deviate dalla Gtt

Per cause ancora da accertare, nella tarda serata di ieri a Madonna di Campagna si sono vissute ore di difficoltà. Alcune vetture parcheggiate nella zona tra via Lanzo e via Orbetello, infatti, sono state interessate da un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per ristabilire le condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, Gtt si è vista costretta a modificare alcune delle proprie linee di servizio pubblico: i roghi hanno infatti imposto la chiusura della carreggiata per consentire l'intervento dei soccorritori e dunque è stato necessario deviare la linea 9 (limitata a largo Grosseto), ma anche le linee 11 e 60, deviate per via Stampini-via Veronese-piazza Stampalia, prima di riprendere il loro percorso regolare.

Modifiche anche per la linea 69, deviata da via Lanzo per via Veronese-via Stampini e via Massari prima di riprendere il suo percorso regolare.

Modifiche anche per il 77.