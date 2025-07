Borgofranco d’Ivrea, si riapre con nuove opere di sostegno la provinciale 74

È prevista per le 17 di venerdì 18 luglio la riapertura al traffico della Strada Provinciale 74 di Chiaverano , interrotta tra il km 8+780 e il km 9+300, nel territorio del Comune di Borgofranco d’Ivrea, a causa del crollo di un muro di sostegno, innescato a sua volta da un dissesto, conseguenza delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio provinciale il 16 e 17 aprile scorsi.

La riapertura è resa possibile dalla conclusione dell’intervento attuato in regime di somma urgenza per ripristinare la sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto. In tale tratto, lungo circa 32 metri, la carreggiata della Provinciale 74 poggia ora su una nuova opera di sostegno di sottoscarpa, mentre su un tratto adiacente di circa 36 metri, che era già privo di protezioni laterali, sono state collocate barriere new jersey in cemento armato.

L'intervento realizzato è conforme al Decreto ministeriale del 5 agosto 2024 sui Criteri Ambientali Minimi (Cam) per la progettazione, costruzione, manutenzione e adeguamento delle strade, e pertanto sono state adottate soluzioni tecniche e sono stati utilizzati materiali che rispettano i principi della sostenibilità ambientale, con un basso impatto e in molti casi riciclati.