Coopstartup Piemonte: premiate le startup cooperative vincitrici della terza edizione del bando

Dall’odontoiatria sociale all’agricoltura sostenibile, dalla logistica inclusiva all’innovazione culturale: sono cinque i progetti vincitori della terza edizione di Coopstartup Piemonte, selezionati tra i 18 candidati al bando promosso da Legacoop Piemonte in collaborazione con il fondo mutualistico Coopfond.

Il programma punta a sostenere la nascita di nuove imprese cooperative con un occhio attento a innovazione, sostenibilità e modelli mutualistici di nuova generazione.

Cos, Txt Coop di comunità, Arca Studios, Borgoverde e ConTrasporto hanno ricevuto un contributo a fondo perduto di 5.000 euro, insieme a voucher per attività di consulenza e formazione specialistica. Ai cinque premi principali si sono aggiunti due riconoscimenti speciali assegnati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo ai progetti con maggiore impatto sociale e culturale (Txt Coop di comunità ed Ellipsy), e un premio di Nova Coop per l’iniziativa più distintiva in tema di sostenibilità (Txt Coop di comunità).

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’Assessore alla Cooperazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano e la Vicesindaca di Torino Michela Favaro. Nell’occasione è stato anche annunciato il lancio della quarta edizione del bando, previsto per il prossimo autunno.



“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Dimitri Buzio, presidente di Legacoop Piemonte – è diventare un acceleratore di imprese cooperative nei settori chiave per il futuro, come l’innovazione e la sostenibilità, valorizzando al contempo nuovi modelli di mutualità. In questi anni abbiamo costruito una rete di partner che continua a crescere, dalle università piemontesi alle fondazioni del territorio: connessioni strategiche per creare reali opportunità alle nostre startup”.



Gabriele De Gasperin, responsabile dell’Area Promozione di Legacoop Piemonte, ha sottolineato: “In tre edizioni abbiamo visto nascere cooperative solide, con visioni innovative e radicate nel territorio. Coopstartup cresce di anno in anno, e vogliamo che continui a essere un punto di riferimento per chi sceglie il modello cooperativo per fare impresa e generare cambiamento”.



“Coopstartup Piemonte è un'iniziativa molto importante per i giovani e per coloro che hanno idee imprenditoriali e che possono trovare nel fondo mutualistico di Legacoop un sostegno alla realizzazione. Attraverso progetti come questo possiamo dire ai giovani di non aver paura del loro futuro e di investire su loro stessi per diventare imprenditori, perché senza imprenditori non c'è sviluppo e non ci sono neanche gli occupati. Grazie a Legacoop Piemonte per questo bando perché credo rappresenti un punto di partenza per imprese che possono creare valore aggiunto” ha dichiarato l'assessore alla cooperazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano.



“Torino è una città con una forte vocazione industriale, che è parte integrante della sua storia e del suo presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro, come luogo d’innovazione, nominata capitale europea dell’Innovazione per il 2025, e modello per la transizione ecologica. In questo scenario, sostenere la nascita di startup e lo sviluppo di nuovi talenti rappresenta una scelta strategica per il futuro economico e sociale della città. Le startup sono terreno fertile per promuovere e sviluppare innovazione, creando posti di lavoro e contribuendo alla diversificazione del tessuto imprenditoriale. Investire nei talenti poi significa non solo valorizzare le competenze, ma anche attrarre investimenti a livello locale e internazionale. Per questo siamo davvero molto contenti di essere al fianco di Legacoop in questo progetto” dichiara la vicesindaca di Torino Michela Favaro.