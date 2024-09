Maltempo, ancora disagi sulle strade provinciali. Smat garantisce il servizio idrico nei Comuni più colpiti

A seguito delle intense precipitazioni delle ultime 48 ore, tecnici e cantonieri delle Direzioni Viabilità 1 e 2 della Città metropolitana di Torino sono al lavoro per regolare e ripristinare la circolazione ove possibile. Partendo dal Pinerolese e salendo sino alle Valli di Lanzo, questa è la situazione della viabilità di competenza della Città metropolitana di Torino aggiornata alle 10,30 di stamani.

- la Provinciale 261 rimane chiusa a partire dal km 1 in frazione Gran Faetto di Roure per l’esondazione del torrente Gheisolle, che ha causato l’asportazione parziale della carreggiata. È in corso la realizzazione di un passaggio pedonale provvisorio, a cui farà seguito la ricostruzione della carreggiata con un intervento di somma urgenza

- il franamento del muro di sostegno a valle ha imposto la chiusura della Provinciale 166 a San Germano Chisone, nel tratto tra il km 8+150 e il km 9. Per il ripristino della viabilità con un intervento di somma urgenza i tecnici della Direzione Viabilità 2 stimano siano necessari dai 7 ai 10 giorni

- a Meano di Perosa Argentina è stata riaperta la Strada Provinciale 23 del Sestriere , precedentemente interrotta per un allagamento e per la presenza di materiale franato dal km 53+250 al km 58+500

- a Pinasca è riaperta la variante 2 della Strada Provinciale 23, nel tratto tra il km 4+880 e il km 6+900, interessato da allagamenti

- la variante 2 della SP 23 tra Perosa Argentina e Inverso Pinasca è percorribile nei due sensi di marcia, dopo che era stato istituito il senso unico alternato a seguito di allagamenti e della discesa di materiale sulla sede stradale al km 52

- nel territorio del Comune di Cavour, il Pellice ha sormontato il guado sulla Provinciale 152 tra il km 6+100 e il km 6+300. Il guado è stato chiuso al traffico e sono in corso i lavori di ripristino, con la riapertura prevista nella serata di venerdì 6 settembre

- a San Pietro Val Lemina è stata riaperta al traffico la Provinciale 167, precedentemente chiusa tra il km 2 e il km 7+100

- nella serata di venerdì 6 settembre è prevista la riapertura della Provinciale 149 a Pancalieri tra il km 1+650 e il km 3+762, al termine dei lavori per la rimozione di materiale legnoso nell’alveo del Po e in prossimità delle pile del ponte sul fiume

- per l’esondazione del rio Gerardo, a causa dell’allagamento, della presenza di detriti in strada, del cedimento delle banchine e dell’occlusione del ponte sul rio, il Comune di Bussoleno e i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura della Strada Provinciale 24 del Monginevro tra il km 48+200 e il km 48+800. Sono in corso i lavori con procedura di somma urgenza per la riapertura del tratto stradale

- è stata riaperta nella serata del 5 settembre la Provinciale 207 dal km 0 al km 2+500, nei territori del Comuni di Bussoleno e Mattie, precedentemente chiusa per l’esondazione del rio Gerardo

- l’esondazione del torrente Clarea ha imposto la chiusura della Provinciale 255 a Giaglione tra il km 1+800 e il km 4+130. La riapertura è prevista per le 12 di venerdì 6 settembre

- a Mompantero è stata riaperta nel pomeriggio del 5 settembre la diramazione 1 della Provinciale 210 tra il km 0+200 e il km 0+400, che in mattinata era stata chiusa in via precauzionale per il rischio di esondazione del torrente Cenischia

- la diramazione 1 della SP 172 è stata riaperta a doppio senso di marcia a Meana di Susa

- a Meana rimane invece chiusa la SP 254 per uno smottamento a monte della carreggiata al km 0+500. È prevista nel pomeriggio di venerdì 6 settembre una riapertura provvisoria, ma lunedì 9 settembre si procederà nuovamente ad una chiusura provvisoria per il ripristino dei muri di sostegno

- a seguito di smottamenti e della caduta di massi, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato al km 11+700 della Provinciale 197 in località Ferro a Rubiana e al km 6+150 della SP 200 a Condove. Nei due tratti stradali dovranno essere avviati (a Ferro di Rubiana) o completati (a Condove) gli interventi per la verifica dei versanti e la messa in sicurezza delle carreggiate

- nella serata del 5 settembre è stata riaperta la Provinciale 192 a Forno di Coazze, che al km 6+700 era stata interessata da un’esondazione del Sangone

- per la presenza di detriti sulla carreggiata, rimane al momento chiusa la Provinciale 1 delle Valli di Lanzo tra Balme e il Pian della Mussa. Si sta lavorando per la riapertura entro la serata di venerdì 6 settembre.

Sorgenti in quota, ci pensa Smat

Il recente evento alluvionale, che ha severamente colpito il Nord Italia ed in particolare il torinese e le Valli di Lanzo, ha coinvolto le sorgenti in quota che forniscono acqua potabile ad alcuni Comuni dell’area lanzese e ciriacese.

La problematica legata alle sorgenti interessate dal fenomeno alluvionale è stata superata già nella giornata di ieri e SMAT sta attivamente operando sulle reti e sugli impianti al fine di ripristinare la piena funzionalità del servizio entro la giornata di oggi. Nei Comuni interessati, sono state posizionate cisterne munite di rastrelliera dove i cittadini possono approvvigionarsi di acqua in attesa che l’erogazione venga pienamente normalizzata.

Per ulteriori informazioni e/o effettuare delle segnalazioni è possibile rivolgersi al Servizio Pronto Intervento: Numero Verde 800 060 060 a disposizione 24 ore su 24.