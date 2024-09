Paura vicino al Grattacielo, dipendenti della Regione minacciati dai pusher

Dipendente aggredito

Gli spacciatori

Gli spacciatori si concentrano al fondo della passerella ciclopedonale al lato della Regione, nel tratto lasciato scoperto dalla pensilina rossa. Qua ci sono circa duecento metri di via, stretti tra un grande parcheggio ed il retro dell'Oval, che viene utilizzato dai dipendenti regionali per raggiungere a piedi la stazione del Lingotto e tutta l'area al di là dei binari.

Mal illuminata

Pattuglie più frequenti

"Gli spacciatori - ha spiegato Marrone, a margine di un evento - si concentrano al fondo della passerella ed approfittano del fatto che non c'è passaggio di macchine. È un riflusso della vicina zona di spaccio in piazza Bengasi: il tema è stato affrontato con la Questura". La richiesta da parte della Regione è di "prevedere, se non un presidio fisso, quantomeno passaggi di pattuglie frequenti perché i pusher non approfittino di questo angolo cieco".