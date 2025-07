A Ivrea avviata la progettazione del nuovo ospedale e potenziata l’assistenza territoriale

Ad aprile 2025 sono iniziate le attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica per il nuovo Ospedale di Ivrea. Il progetto è seguito da un tavolo tecnico composto da professionisti interni ed esterni all’ASL TO4, incaricato di supportare i progettisti nella definizione di soluzioni sanitarie e logistiche funzionali e aggiornate.

Parallelamente, prosegue la realizzazione della nuova rete di strutture sanitarie di prossimità prevista dalla Regione Piemonte e finanziata in larga parte tramite fondi europei del PNRR. A Ivrea l’intervento si articola su tre assi principali: la COT (Centrale Operativa Territoriale), la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità.

Attiva da giugno 2024 presso il poliambulatorio di via Ginzburg, la COT coordina i percorsi di cura tra ospedali, servizi territoriali e emergenza-urgenza. A gennaio 2025 sono invece partiti i lavori in corso Nigra 35 per la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità, con termine previsto entro il primo trimestre del 2026.

La Casa di Comunità offrirà assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrata, grazie a un’équipe multidisciplinare. L’Ospedale di Comunità accoglierà pazienti con patologie croniche che necessitano di cure a bassa intensità, garantendo una gestione principalmente infermieristica.

Il nuovo assetto punta a rafforzare il sistema sanitario locale, con servizi più vicini al cittadino e un’organizzazione orientata alla continuità e qualità dell’assistenza.