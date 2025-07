Distretto del Cibo e del Vino del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea: rinnovate le cariche, si guarda al futuro

“Con questo passaggio si cercherà di dare voce e possibilità di crescita ai produttori, i veri attori del Distretto del Cibo e del Vino, creando condivisione e collaborazione – spiega il Presidente del Distretto rieletto Franco Cominetto - Un Consiglio Direttivo improntato sui portatori d’interesse verso le aziende ed i prodotti, coinvolgendo il commercio, il turismo, la ristorazione e implementando le conoscenze sulle buone pratiche nel settore agricolo, con innovazioni atte a contrastare i cambiamenti climatici, lo spreco agroalimentare, e combattere la desertificazione del territorio. Far conoscere l’enogastronomia, descrivere i prodotti e comunicare per promuoverli, sono i passaggi fondamentali per far conoscere e attirare gente sul nostro territorio, e per ottenere un riscontro su quanto possiamo offrire, senza dimenticare la ricaduta economica con la possibilità di creare opportunità di lavoro. In un momento storico delicato, dove il progressivo invecchiamento della popolazione e il calo demografico dei Comuni incombe, l’offerta del territorio, dei suoi prodotti e della sua enogastronomia è un salvagente che ha funzionato in altre parti della nostra Regione (senza scomodare Regioni che hanno decenni di Storia sulla promozione territoriali e non sono riproponibili sul nostro Canavese. Rimango convinto che siamo noi i conoscitori di casa nostra e come devono essere i pavimenti lo decidiamo noi, senza scomodare il vicino di casa perché li ha già fatti, magari in una sala che non ha nessun riscontro e il valore della nostra). Nel ringraziare per la fiducia accordatagli con la conferma a Presidente, augurando un buon e proficuo lavoro al nuovo Direttivo, il Sindaco ha voluto ricordare il lavoro svolto nell’anno di transizione e ringraziare i Consiglieri uscenti per la disponibilità e l’impegno dimostrato. Oltre agli amministratori dei Comuni costituenti (Andrate (Enrico Bovo), Bollengo (Luigi Sergio Ricca), Ivrea (Massimo Fresc), Borgomasino (Antonella Pasquale), un ringraziamento particolare va ai rappresentanti dell’area Biellese, Valter Pozzo, e a quello dell’area Vercellese, Massimo Pissinis. A Paolo Roffino per il tramite verso i produttori del settore agroalimentare e Caterina Andorno per il settore vitivinicolo, senza dimenticare il lavoro di collegamento con le aziende, e le pratiche burocratiche, svolto da Stefania Roma come Ufficio di Segreteria”.