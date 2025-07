Italdesign incontra i sindacati: "Niente di definito sul futuro". Ma resta sul tavolo l'opzione americana Ust

Ancora nubi e incertezze si addensano sul futuro dell'Italdesign. L'azienda del gruppo Volkswagen, controllata da Audi, non ha smentito infatti le voci su un'offerta da parte dell'americana Ust, società tecnologica che offre servizi digitali e sviluppo software. Lo riferisce la Fiom, a proposito della notizia circolata sulla stampa tedesca: il periodico Manager Magazine ha parlato di fase avanzata della trattativa.

1.100 dipendenti a Moncalieri

Italadesign ha 1.300 dipendenti di cui 1.100 solo nella sede di Moncalieri, dove da settimane i sindacati sono in allarme, temendo per il futuro dei lavoratori. Ust, che ha 30.000 dipendenti di cui 26.000 in India, avrebbe intenzione di acquistare il 60% dell'ex azienda di Giorgetto Giugiaro. "Italdesign ci ha spiegato che una decisione definitiva sull'eventuale cessione sarà presa dal consiglio di Volkswagen a fine settembre. Noi entro la metà di settembre incontreremo Audi. Ust fa un'attività completamente diversa che non c'entra nulla con l'automotive. Per questo siamo molto preoccupati, non sappiamo che cosa ne farebbe", ha spiegato Gianni Mannori della Fiom dopo l'incontro tra azienda e sindacati a Moncalieri.

Timori ed ansie dei sindacati

"Vogliamo capire le sorti di Italdesign e quali sono le prospettive. Seguiremo con attenzione tutti i passaggi, non tutte le soluzioni saranno gradite. Già la rappresentante dei lavoratori all'interno del gruppo ha assunto una posizione negativa che condividiamo", ha aggiunto Mannori. E sulla vicenda è alta anche l'attenzione delle forze politiche e del sindaco Paolo Montagna: "Ringrazio i sindacati che monitorano la situazione fin dall'inizio per una azienda che rappresenta un’eccellenza di Moncalieri e del Paese. Noi ci siamo e continueremo a esservi, in fiduciosa allerta…".