"Le strade dei forti": dal Po al Monviso 13 tappe tra natura, storia e cammino [FOTO]

Tutto è pronto sulle montagne piemontesi al confine con la Francia. Dal 1 agosto, chi vorrà mettersi in cammino, potrà percorrere "Le strade dei forti" scegliendo un turismo lento, fatto di incontri e di conoscenza reciproca, rispettoso delle tradizioni, sostenibile in termini di impatto ambientale e di accoglienza turistica. Dal Po al Monviso, prevede 13 tappe tra i luoghi più belli del Pinerolese, tra frutteti, castelli, vigneti, paesini, dimore fiorite, borghi più belli d’Italia come Usseaux e, poi, la Strada dell’Assietta, la città di Pinerolo, e ovviamente forti minori disseminati tra prati e rododendri e la grande muraglia piemontese, il Forte di Fenestrelle con i suoi 4000 gradini, la più grande struttura fortificata d’Europa e la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese.

Dopo la presentazione ufficiale a fine marzo, proprio al Forte di Fenestrelle, e due mesi intensi dedicati agli incontri e alla formazione di strutture e operatori, nonché a tutta la piattaforma logistica e organizzativa, chi cerca una vacanza lenta, per ritrovarsi, da agosto potrà percorrere queste 13 tappe che si snodano, per una parte, all’interno del Parco delle Alpi Cozie e, per un lungo tratto, sul Sentiero del Glorioso Rimpatrio dei Valdesi. È il simbolico "varo" del progetto: se è vero che i sentieri erano già esistenti e percorribili, ora ogni tassello, anche per quanto concerne l'organizzazione, è a regime.

LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE

Qualche numero: 17 sono attualmente le strutture convenzionate dove dormire, 18 quelle dove fermarsi a mangiare mentre sette realtà partner si occupano di servizi, dalle guide escursionistiche al trasporto bagagli.

È stata inoltre creata la credenziale, compagna di viaggio più fidata dei camminatori. Non è solo un documento: è la traccia concreta del percorso, una collezione di timbri, incontri, storie e chilometri. Durante il tragitto, a piedi o in bici, si potrà farla timbrare in diversi punti: strutture ricettive, uffici turistici, bar, ristoranti e associazioni locali. Ogni timbro è una tappa conquistata.



La credenziale, ritirata di persona o spedita via posta, dà diritto a uno sconto sulle strutture convenzionate e permette di ottenere la versione Pro dell’app Outdooractive per un mese per poter camminare in sicurezza anche senza connessione. Insieme alla credenziale, una “surprise bag” raccoglie altri gadget e strumenti utili al cammino.

Punti di riferimento per i camminatori sono, invece, l’Ufficio di Turismo Torino e Provincia, in via del Duomo 1 a Pinerolo (Torino) e l'Ufficio del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli, con sede in via Mazzini 30 a Pinerolo (331.3901745; info@turismopinerolese.it ): entrambi forniscono informazioni e credenziali ai camminatori. È possibile inoltre prenotare i pernotti e il trasporto bagagli, oltre a eventuali esperienze e servizi aggiuntivi per famiglie.

Il cammino, che è stato inserito sulla piattaforma "Cammini d'Italia", attraversa tre valli - Chisone, Germanasca e Pellice - per 224 chilometri. Chi vuole, può anche percorrerlo in bicicletta: in questo caso, il percorso prevede cinque tappe, dalla pianura fino alla Strada dell’Assietta a 2500 metri, verso Sestriere e ritorno.

Il sito di riferimento, arricchito anche dalle proposte per famiglie e luoghi di interesse nei pressi delle tappe, è www.lestradedeiforti.it .

LE 13 TAPPE

Una terra di confine, costellata di forti e fortificazioni ideate per dividere e per difendere i territori e le comunità, sotto l’aspetto politico, geografico, culturale e religioso, offre ora l’opportunità di unire, condividere e conoscere questo esteso patrimonio locale.

Il fiume Po da Villafranca Piemonte è il punto di partenza della Strada che si snoda, passando da Pinerolo, fino al Forte di Fenestrelle per poi proseguire verso il Monviso, il faro che accompagna lungo il percorso.

Nel mezzo, pianure, vigneti eroici, castelli di pianura, la Città di Pinerolo, laghi, cascate e forti, Usseaux, (facente parte dei Borghi più belli d’Italia), forti di alta montagna sulla meravigliosa Strada dell’Assietta, percorsa ogni anno da migliaia di turisti, fino al Forte di Fenestrelle.

Tappa 1: Villafranca Piemonte – Cavour

Tappa 2: Cavour – Pinerolo

Tappa 3: Pinerolo Centro

Tappa 4: Pinerolo – San Germano Chisone

Tappa 5: San Germano Chisone – Perosa Argentina

Tappa 6: Perosa Argentina – Fenestrelle

Tappa 7: Fenestrelle – Pian dell’Alpe (con variante attraverso Usseaux)

Tappa 8: Pian dell’Alpe – Casa Assietta

Tappa 9: Casa Assietta – Pattemouche/Pragelato

Tappa 10: Pattemouche/Pragelato – Massello

Tappa 11: Massello – Prali

Tappa 12: Prali – Conca del Prà

Tappa 13: Conca del Prà – Bobbio Pellice

o in alternativa la variante Conca del Prà – Gran Tour del Monviso

I TREKKING

Il cammino si può percorrere in autonomia ma il Consorzio Turistico Pinerolese e Valli ha anche pensato a tre trekking organizzati, più brevi: ognuno ha un focus.

Si può scegliere tra il Trekking dell’Assietta lungo le strade militari più alte d’Europa tra Val Chisone e Val Susa, nella bellezza dei Parchi Naturali delle Alpi Cozie (da percorrere in estate/autunno, durata 4 giorni, lunghezza 59.6 km, difficoltà media). Poi c'è il Trekking Sotto/Sopra, un’avventura nelle Valli Valdesi sotto e sopra la montagna alla scoperta del ‘bianco delle Alpi’, il talco, e l’azzurro dell’acqua, cascate e 13 laghi in un meraviglioso paesaggio alpino. (da percorrere primavera/estate/autunno, durata 4 giorni, lunghezza 32.5 km o, con seggiovia, 26.5; difficoltà medio facile; adatto anche a famiglie). Infine, c'è "La grande muraglia piemontese", un trekking tra città e paesi un tempo francesi e borghi più belli d’Italia passando per il Forte di Fenestrelle (da percorrere in primavera/estate/autunno, durata 4 giorni, difficoltà medio facile, adatto alle famiglie).