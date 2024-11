Crisi automotive, presidio dei lavoratori Trasnova di Rivalta: finite le commesse (e gli ammortizzatori sociali)

Continua la crisi del settore automotive, con le difficoltà di Stellantis che si ripercuotono a pioggia sull'indotto, portando alla chiusura o al rischio di fallimento numerose aziende della provincia. L'ultimo caso riguarda Rivalta e la logistica, con la Trasnova che avrà finito le commesse al prossimo 31 dicembre. "E per lavoratrici e lavoratori sono finiti anche gli ammortizzatori sociali", denuncia la consigliera regionale di AVS Valentina Cera, presente stamattina al presidio organizzato dai dipendenti.

"Servono risposte certe. E subito"

"Siamo al fianco dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici Trasnova, azienda che occupa più di 100 persone sugli stabilimenti di Pomigliano, Cassino, Melfi e Mirafiori", sottolinea Cera, che poi attacca: "Quando questa destra al governo della Regione Piemonte chiederà finalmente conto a Stellantis della sua dismissione, che sta portando alla morte dell’indotto? Quando si richiamerà davvero Stellantis alla sua responsabilità sociale?", si domanda l'esponente della sinistra. "Il deserto industriale che si sta lasciando alle spalle e l’impatto sociale della sua, reale, anche se continuamente negata fuga dall’Italia, è insostenibile per il territorio della provincia di Torino. Regione batti un colpo, ma non a parole, per davvero ora".

Il caso approda in Parlamento